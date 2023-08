Csütörtökön Bécsben játszik a DVSC az Európa Konferencia Liga harmadik selejtezőkörében, és ha továbbjut a Loki, a következő körben a Fiorentina ellen játszana. Kellemes úti cél – noha az osztrák fővároshoz nem Debrecen a legközelebbi magyar város, a Loki játékosai szerint gyorsan odaérnek Bécsbe – írta a DVSC Fanatics Facebook-oldala.

Ez azért is lehet fontos, mert az előző körben az örmény Alashkert kiejtése logisztikai gondokat is okozott: noha a hajdúsági város repteréről is elindulhat a csapat, visszafelé már nem volt zökkenőmentes az utazás, idegőrlő várakozást követően indulhatott csak a küldöttséget szállító gép.

A lényeg azonban az, hogy a továbbjutás megvan. Noha idegenben győzött a Loki 1–0-ra, az örmény együttes a Nagy­erdei Stadionban már 2–0-ra vezetett, és Dzsudzsák Balázs góljával mentette hosszabbításra a párharcot a magyar csapat. A ráadásban nem esett gól, tizenegyesekkel ment tovább a hétszeres magyar bajnok, ebben pedig főszerepe volt Megyeri Balázsnak. A Nemzeti Sport Online a Loki hálóőrével készített interjút a csütörtöki bécsi mérkőzést megelőzően – Bevallhatjuk, az idegenbeli győzelem után egyszerűbb visszavágóra számítottunk. Tanultunk belőle, és máris itt a következő feladat.

Persze, ugyanúgy készülünk, mint minden tétmérkőzésre, kíváncsian várom a két összecsapást, nagyszerű erőfelmérő lesz.

Biztos vagyok benne, hogy a bécsi és a debreceni találkozó is remek hangulatban zajlik, szerintem szoros mérkőzések lesznek – nyilatkozta.

Megyeri az ellenféltől a tapasztalt csatárt, Guido Burgstallert emelte ki – aligha véletlenül. Kerültek már szembe egymással, amikor a magyar labdarúgó a Greuther Fürth, az osztrák támadó pedig a Nürnberg játékosa volt, a két klubot néhány kilométer választja el, így arrafelé a legnagyobb presztízscsatának számít. Guido Burgstaller rutinos center, 34 éves, 2011 és 2014 között már volt a Rapid csatára, akkor 109 tétmeccsen 27 gólt szerzett. Utána Cardiffba szerződött, de ott csak három mérkőzésen játszott, ezután ment Nürnbergbe (70 tétmeccsen 34 gól), onnan a Schalke 04-be szerződött (119 meccs, 32 gól), majd a St. Pauli következett (két idény, 57/31), tavaly pedig visszatért Bécsbe, a Rapidhoz, itt az előző idényben 43 találkozón 25 gólt szerzett. A válogatottban viszont nem tudott ilyen gólerős lenni, huszonöt fellépésén kétszer volt eredményes – Rutinos, jó csatár, oda kell rá figyelni. A felkészülés közben két élvonalbeli osztrák csapattal is találkoztunk, így biztosra vehetjük, fizikailag nagyon megterhelő két meccs vár ránk. Gyorsak, letámadnak, nem lesz sok helyünk futballozni, nagyon koncentráltnak kell lennünk – mondta.