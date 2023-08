Budapesten folytatják felkészülésüket a DEAC Kosárlabda Akadémia növendékei a 2023–24-es bajnoki idényre – elsőként az U18-as, valamint a közös edzőcsoportot alkotó U20-as és U23-as együttes vette birtokba a Camugo SportLab parkettáját – adott hírt az akadémia honlapja.

Amellett, hogy múlt vasárnap együtt utaztak el az ország szívébe – ahol egyébként péntekig vendégeskednek majd – a bevezetőben megemlített gárdáknak az is közös vonása, hogy mindhárom megújult szakmai stábbal vágott neki a szezon előtti munkálatoknak.

A juniorok újdonsült vezetőedzője a felnőtt élvonalbeli kosárlabdázás vérkeringéséből érkezett, ám az U18-as korosztállyal korábban Nyíregyházán és Székesfehérváron is bajnoki címet ünnepelhetett.

Pethő Ákos elmondta, boldogan tért vissza az utánpótlásneveléshez.

– Berényi Sándor szakmai igazgatóval régóta jó kapcsolatot ápolunk, lévén a korosztályos válogatottaknál sokat dolgoztunk együtt; ő vetette fel számomra a csatlakozás lehetőségét. A felkérést meglehetősen vonzónak találtam, hiszen korábban is nagyon szerettem az utánpótlásban tevékenykedni, az akadémiai munka pedig különösen érdekelt, így örömmel vállaltam el a feladatot. Szeretnék maradandót alkotni, a cél, hogy a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalataimat kamatoztatva minél több kosarasnövendéket segítsek eljuttatni a legjobbak közé – nyilatkozta a szakember, aki az alapozás menetébe is beavatta a cívisvárosiak honlapját.

– Pillanatnyilag a fizikai felkészítés a prioritás, mely Varga Ádám erőnléti edző vezetésével zajlik, de természetesen már foglalkozunk egyszerűbb technikai és taktikai elemekkel is. Még nem teljes a keretünk, az U16-os Európa-bajnokságról frissen hazatérő Fekete-Gál Csongor és Szász Veres Márk is megérdemelt pihenőjét tölti, illetve Váróczy Gergő sincs még velünk, aki szintén végigdolgozta a nyarat a nemzeti csapattal.

Jelenleg tehát a labdás foglalkozásokon Halmai Norbert kollégámmal főként a játékosok egyéni fejlesztésére koncentrálunk, a csapatépítés érdemi része akkor veheti majd kezdetét, ha kiegészül a keret.

A fiúkkal rendkívül elégedett vagyok, mindenki maximális erőbedobással végzi a gyakorlatokat, kiváló a hozzáállásuk, úgyhogy csak pozitívan tudok nyilatkozni az eddigiekről.

Megfelelő összhang

Ahogyan többnyire eddig is, úgy a jelentős átfedés okán az U20-asok és az U23-asok a következő idényben is közös edzőcsoportot fognak alkotni.

A karmesteri pálca az U20-asok mérkőzésein Kovács Imre kezében lesz, aki csaknem egy évtized után ülhet újra férficsapat kispadjára – ám bevallása szerint az „átállás” semmiféle problémát nem jelent.

– A kosárlabda a játékosok nemétől függetlenül kosárlabda. Mindkét vonalon előjönnek hibák, amiket ki kell javítani, illetve erények, amikre építeni kell. Az egyesületen belül a női szakág és a férfi szakág hasonló elveket követ, ami szintén megkönnyíti a helyzetet. Az egyetlen lényeges eltérés a játék sebessége, a fiúk gyorsabban hozzák meg a döntéseket – összegezte meglátásait a húsz éven aluliak vezetőedzője, aki szerint a budapesti túrán az összecsiszolódás és az alapok lefektetése a legfontosabb. – Ebben a fázisban az erőnléti tréningek mellett igyekszünk összerakni a játékrendszerünket, a technikán keresztül tanuljuk a taktikát. Előnyösnek tartom, hogy majdnem egy hetet tölthetünk együtt, hiszen ez segít a megfelelő összhang megteremtésében a srácok és az új stáb között. Szerdán egy felkészülési találkozót is vívunk a Szolnoki Olajbányász U20-asai ellen, ahol már élesben is kipróbálhatjuk a gyakoroltakat.

Megfiatalított kerettel

Az U23-as brigád élére Kádár Tamást nevezte ki a szakvezetés, aki egy egyéves kitérőt követően ismét az oldalvonal mellől pallérozhatja a debreceni akadémistákat.

– Az előző szezonban egy számomra teljesen új feladatkörbe csöppentem, de véleményem szerint sikeres időszakot zártunk a stábommal a kiválasztás és a toborzás terén. Külön köszönöm a segítséget kollégámnak, Asztalos Józsefnek, akivel tehetségek után kutatva bebarangoltuk a keleti régiót. Az U23-as csapat vezetőedzői pozícióján nem kellett sokat gondolkodnom, kiváltképp mivel 2018-ban én irányíthattam először a korosztályt.

Nem lesz egyszerű dolgunk, hiszen a szép diadalokat elérő B-csoportos alakulat magja kiöregedett, ezáltal megfiatalított kerettel kell majd helyt állnunk a felnőtt mezőnyben.

Ebből azonban előnyt is kovácsolhatunk, több játékperc és nagyobb felelősség hárul majd az ifjabbakra. Izgalmas kiírás előtt állunk, melyre legjobb tudásunk szerint igyekszünk felkészülni, nyolc edzőmérkőzés vár ránk a bajnoki rajtig – osztotta meg gondolatait a DEAC U23 trénere.