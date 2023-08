A korosztályos vármegyei bajnokságban is elrajtolt az új szezon, hétvégén már pontokért léptek pályára a csapatok. Hegedűs Györk alakulata vasárnap indította a sorozatot, mégpedig a tavalyi bajnok Hajdúböszörmény ellen. A feladatot nem csak a nagy hőség nehezítette, hanem a jelentős korkülönbség is. A debreceni csapatban több 14 és 15 éves fiatal játszott, míg a vendégeknél öt húsz éves játékos is pályára lépett. A mérkőzést a helyszínen tekintette meg a DEAC jégkorongcsapatának kiválósága, Mihalik András – írta a deac.hu.

Valamivel aktívabban kezdtek a kék-fehérek, de a DEAC szervezetten, fegyelmezetten futballozott, a legtöbb támadást megakasztották a tizenhatos előtt. Ebben a periódusban Birta Miklósnak egyszer kellett játékba avatkoznia, aki jól zárva a szöget, bravúrral védte a böszörményi támadó lövését. Ahogy telt az idő, kiegyenlítődött a játék, a fekete-fehérek is többször eljutottak a vendégek kapujáig. Ha egy kicsit pontosabbak a befejezéseknél, meg is zörgethették volna a hálót. A 21. percben viszont megszerezte a vezetést a Hajdúböszörmény, miután a tizenhatoson belül szabálytalankodtak a cívisvárosiak, a megítélt büntetőt pedig értékesítették. Nem sokra rá eltolódott a hajdúságiak védelme, ezt pedig ki is használták a kék-fehérek és megduplázták előnyüket. Kis idő múlva viszont betaláltak a debreceniek, a játékvezető azonban les címén érvénytelenítette a gólt. Az utolsó percekben érdekes jelenet miatt szünetelt a játék, ugyanis egy kis termetű kutya szaladt be a pályára, meg kellett várni, míg a gazdája leparancsolja a műfűről. Ez nem volt egyszerű feladat, mivel a négylábú láthatóan jól érezte magát. A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a böszörményiek várhatták kedvezőbb helyzetből a folytatást.

Szünet után visszajöttek a meccsbe a Hegedűs-tanítványok, a 47. percben Kristóf ugratta ki Burai Csanádot, aki okosan elgurította a labdát a kimozduló kapus mellett. Jött azonnal a válasz, és ismét kettőre növelte előnyét a Hajdúböszörmény, 10 perc elteltével pedig háromra. A 80. percben végül eldőlt a meccs, a vendégek ötödjére is megzörgették a hálónkat. Két minutum elteltével Balogh Levente villant és kozmetikázta a végeredmény.