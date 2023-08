A DVSC hétfőn este 20 óra 15 perckor abban a tudatban lépett pályára, hogy amennyiben győz, megőrzi százszázalékos mérlegét az NB I.-ben. Az ellenfél az a Kisvárda volt, akik bármikor képesek borsot törni bármely együttes orra alá. A Loki játékán kezdetben még érződött a Rapid elleni vereség, de Kiziridisz fantasztikus találata megtörte a jeget. A második félidőben egyenlíteni tudott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapat, de ezt követően beindult a Vasutas-henger: Dzsudzsák, Loncsar és Bódi is betalált, így 4–1-re győzött, s továbbra is hibátlan a piros-fehér alakulat.

Forrás: Czinege Melinda

A lefújást követően a hajdúságiak vezetőedzője, Szrdjan Blagojevics, a Haonnak elmondta, nagyon intenzív meccs volt, de büszke játékosaira. – Tudtuk, hogy javítanunk kell a Rapid elleni vereséget követően. Volt rajtunk egyfajta nyomás is, de megpróbáltunk pozitívak maradni.

Igazi hullámvasút volt, megszereztük a vezetést, és nem tudtunk újra betalálni, ez megnehezítette a dolgunkat. Kaptunk egy szerencsétlen gólt, de jól reagáltunk rá, hamar visszavettük a vezetést. A szurkolóink folyamatosan mellettünk voltak, így sikerült behúzni a mérkőzést. Persze, a különbség nagy a végeredményt nézve, de ki kell elemeznünk a találkozót és levonni a megfelelő tanulságokat.

– Egy biztos, nagyon boldogok vagyunk az újabb győzelem miatt – mondta.

Örül a bizalomnak

Az elmúlt időszakban egyre több szerep jut a fiatal Baranyai Nimródnak, aki a tavalyi szezon telén Mezőkövesdre került kölcsönbe, s az sem volt biztos, hogy visszatér a DVSC-be. A Loki saját nevelésű játékosa először a ZTE, majd a Rapid Wien, s legutóbb a Kisvárda ellen is pályára lépett, a Zalaegerszeg ellen ráadásul a forduló válogatottjába is beválasztották a Vasutas 20-as számú jobbhátvédjét. A Nimi becenévre hallgató labdarúgó a Szabolcs vármegyeiek elleni meccset követően portálunknak úgy fogalmazott, igyekszik minél többet tréningezni, és meghálálni a bizalmat. – Örülök, hogy újra ott vagyok a mester elképzeléseiben. A ZTE ellen szerencsére jól ment a játék, és újra megkaptam a bizalmat, amelyet igyekszek meghálálni.

Mezőkövesden is más típusú edzések vannak, de miután visszatértem, nagyon megnyomtam a felkészülést. Például edzések után konditerem, futás és sok-sok pluszmunka. Muszáj mindent megtenni, de a legjobb terhelés mindig a meccs. A Kisvárda próbált letámadni minket, de gyorsan és magabiztosan játszottunk, így tudtunk magunkra koncentrálni.

– Belülről úgy éreztem, kontrákra rendezkedtek be – mondta.

A kedvenc típusú gólja

Mind tudjuk, ha pontrúgás és Bódi Ádám, akkor félig már felkészülhetünk az ünneplésre. A kisvárdaiak kapusa is bizonyára tisztában volt ezzel, de a szabadrúgásspecialista túljárt az eszén, s beállította a 4–1-s végeredményt. A találat mellett egyébként lendületet is hozott a Loki játékába a szélső, aki elmondta, a szervezettségnek volt köszönhető a siker. – Az összeszedettség és az akarat diadala volt ez. Az első játékrészben mi is belementünk ebbe a lagymatag játékba, amit a Kisvárda játszott, ha azonban gyorsan megnyomtuk volna, sikerülhetett volna nagyobb előnyt szerezni.

A cserék mindegyike jól szállt be, hozott lendületet a meccsbe. Sok olyan futballistánk van, aki rengeteg időt töltött a pályán az elmúlt időszakban, látszódott a fáradtság is, de csapatként tudtunk győzni.

Örülök, hogy be tudtam találni, de majdnem kettőt is sikerült. Szurkoltam, hogy ne legyen les, végül az lett. A szabadrúgások mindig különlegesek számomra, mondhatni a kedvenceim közé tartoznak ezek a találatok. Abszolút az én szögem volt, volt ideje lecsapódnia a labdának – fogalmazott, majd viccesen megjegyezte: ha csak ilyen gólokat szerezne, azonnal aláírná.