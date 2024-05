Közös rajzpályázatot hirdetett a Road Service Kft. és a DVSC focicsapata áprilisban, amelyre 15 éves korig bárki jelentkezhetett. A játékosok feladata az volt, a www.lexusdebrecen.hu oldalról letöltött Lexus LBX autót ábrázoló színezőt úgy színezzék ki, ahogy elképzelik a saját álomautójukat. Mint azt a közleményben írták, a gyerekek bármilyen mintát rajzolhattak rá, majd az elkészült műveket a Lexus Debrecen márkakereskedésbe kellett bevinniük április 30-ig.

Birizdó Balázs a DVSC két focistája és az általa megálmodott autó mellet

Forrás: Road Service Kft.

Mint írták, összesen 107 rajz érkezett be, így végül nem 1, hanem 2 győztest is hirdettek a kreativitás alapján. A rajzok közül a Lexus Debrecen által felállított zsűri döntött, és nagyon nehéz dolguk volt, hiszen nagyon sok kreatív megoldás született. A győztesek végül a 10 éves Birizdó Balázs és a 12 éves Szunai Fruzsina lettek!

A győztes rajzok tulajdonosainak nyereményei pedig a következők voltak: a két legkreatívabb rajzot megvalósították és két Lexus LBX autóra fel is matricázták, majd ezzel a két autóval a DVSC csapat két focistája, Ferenczi János és Megyeri Balázs elmentek a két nyertes iskolájába, ahol a győztesek és barátaik fogadták a focistákat. Ezután a két játékos kivitte a nyertes gyerekeket a DVSC Akadémiára, ahol körbevezették őket és pár trükköt is mutattak nekik. Ezen felül pedig kaptak egy-egy ajándékcsomagot is mindkét cégtől.