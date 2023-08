Hatvanhárom hazai atléta indul az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokságon, ez minden idők legnagyobb létszámú magyar csapata – már önmagában ez a tény is szenzációs, azonban a debreceniek szívének talán ennél is kedvesebb hír, hogy öt DSI-s atléta is részt vehet a vb-n. Kozák Luca, Kerekes Gréta, Szilágyi Réka, Klekner Hanga és Török Gergely képviseli a hajdú-bihari színeket.

– Ilyen népes küldöttsége még nem volt Debrecennek atlétikai világbajnokságon, nagyon büszkék vagyunk. Bíztunk benne, hogy azok a sportolóink is rászolgálnak az indulásra, akik az utóbbi időben kimagasló eredményeket értek el, gondolok itt például Török Gergely Egyetemi Világjátékokon szerzett harmadik helyére, vagy Klener Hangára, aki megjavította egyéni csúcsát Bernben, de ha nem hátráltatja sérülés Szilágyi Rékát, az ő helye is ott van a mezőnyben. A vidéki klubok közül a legutóbbi olimpián is Debrecen adta a legtöbb indulót, nem titkolt célunk, hogy a kiemelt sportágakban a jövőben is minden világeseményen ott legyünk, és szép eredményeket érjünk el.

Óriási figyelem közepette, egy fantasztikus létesítményben, hazai pályán, ugyanakkor rendkívül erős mezőnyben mutathatják meg magukat az atlétáink a vébén, ha egyéni csúcsaikat beállítják, netán megjavítják, az már csodálatos eredmény lenne

– mondta el a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője, Becsky András az egyesület vb-szereplőivel kapcsolatban.

A vb-t augusztus 19. és 27. között rendezik a Nemzeti Atlétikai Központban.