Andre Williamson és Lovro Buljevic után egy újabb magyar élvonalbeli rutinnal rendelkező légióssal bővítette 2023-24-es keretét a DEAC férfi kosárlabdacsapata – tudatta a klub pénteki közlésében.

Az 1-es és 2-es poszton egyaránt bevethető, 191 centiméter magas Deon Edwin a mögöttük álló kiírást az Atomerőmű SE gárdájánál töltötte, s meghatározó tagja volt Csirke Ferenc legénységének. Az immáron harmincegyedik életévében járó hátvéd 35 mérkőzésen lépett pályára a tolnaiak színeiben, átlagban 17,5 pontot, 6,4 lepattanót és ugyanennyi gólpasszt jegyzett. A hetedik profi szezonjára készülő, Finnországban és Macedóniában is megforduló kosaras legnagyobb sikereit Ukrajnában érte el, ahol kétszeres bajnoknak mondhatja magát, 2019-ben pedig a liga legértékesebb játékosának is megválasztották. Hazája nemzeti együttesébe is rendszeresen meghívást kap, a Virgin-szigeteki válogatottban többek között a DEAC korábbi erőcsatárával, Ivan Aska-val is rendszerint együtt kosárlabdázik.