Kozák Luca az első magyar atléta, aki teljesítette a párizsi olimpia kvalifikációs szintidejét a Nemzeti Atlétikai Központban. A DSI Debrecen kiválósága múlt szombaton, a 128. atlétikai országos bajnokságon, a 100 méter gát döntőjében 12.72 másodperccel nyert, ez öt századdal jobb, mint ami elég a jövő évi ötkarikás játékokon való részvételhez. Luca az ob nyitónapján a száz méteres síkfutásban is remekelt, akkor 11.45 mp-es egyéni rekorddal nyert ezüstérmet.

– A pénteken futott egyéni csúcsom nagy lökést adott a folytatásra. Tudtam, hogy Kerekes Gréta és Tóth Anna is kiváló formában van, így nekem is mindent bele kellett adnom. Éreztem, hogy a 12.77-es szintidő teljesíthető, az volt a cél, hogy azon belül érjek be.

Ha ez nem sikerült volna, akkor sem lett volna semmi gond, de így azért persze jobb, magabiztosságot ad, hogy már megvan a szintem az olimpiára. Nem tagadom, jó érzés, hogy ez most nekem sikerült először a magyar atléták közül, ez jó kis csattanó volt a végére.

Eddig sem stresszeltem rá, tisztában vagyok vele, mit tudok, versenyről versenyre építettük fel a futásom, látszik, hogy kezd beérni a munka. Az is megnyugtató, hogy két egymás utáni napon tudtam extrateljesítményt nyújtani – mondta el érdeklődésünkre Kozák Luca.

Élvezte a versenyzést

Az ob minden évben a szezon egyik fő hazai megmérettetése, ebben az esztendőben viszont még a szokásosnál is fontosabb volt, hiszen a budapesti vb tesztviadalaként is funkcionált.

A DSI villámgyors gátasa nagyon élvezte a versenyzést a vadonatúj stadionban, örült, hogy sokan kilátogattak, és biztos benne, hogy augusztusban is fantasztikus hangulat fogadja majd őket.

– Jó előjelekkel várom az augusztusi világbajnokságot, addig még biztosan részt veszek 18-án a Gyulai Memorialon, illetve rá két napra egy silver kategóriás viadalon – fogalmazott.

A szintén DSI-s kiváló atléta, Kerekes Gréta 12.93-mal harmadik lett 100 gáton, ezzel ismét beállította egyéni csúcsát. Jövő kedden Gréta is ott lesz a Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjon.

KSZD