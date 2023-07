Az év magyar átigazolása már minden bizonnyal megtörtént azzal, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpool FC-hez szerződött. Azonban egy másik magyar válogatott labdarúgó is lázban tartja az utóbbi napokban a hazai, de túlzás nélkül a nemzetközi futballvilágot is. Az AZ Alkmaar 19 éves balhátvédje, Kerkez Milos iránt számos top bajnokságban szereplő együttes érdeklődött az elmúlt időszakban. Egy darabig úgy tűnt, hogy az olasz Serie A ezüstérmesének, a Laziónak a játékosa lesz, de az utóbbi napok eseményi alapján szinte biztos, hogy a nemzeti együttes csapatkapitánya után Kerkez is a Premier League-be veszi az irányt.

Az olasz transzferguru, Fabrizio Romano szerint a fiatal védő kedden megérkezett Angliába, az AFC Bournemouth gárdájához az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokra, hogy aztán aláírjon a cseresznyésekhez 15,5 millió eurós kivásárlási árért cserében.

Kiderült azonban, hogy nem csak a szűk elitből mutattak élénk érdeklődést Kerkez Milos iránt, hiszen a hír kapcsán a Hajdú-Bihar vármegyei II. osztályban szereplő Konyár SE facebook-oldalán is megjelent egy bejegyzés.