Épp csak véget ért az Európai Egyetemi játékok futballtornája, amelyen főként a DEAC játékosai szerepeltek, és máris itt a bajnoki nyitány az NB III. Északkeleti csoportjában. A cívisvárosiak hazai pályán lépnek pályára az első fordulóban: vasárnap 17 órától a Sényő gárdáját fogadja.

Az előző szezonban a Debrecen idegenben 1–0-ra győzött a sényőiek otthonában, hazai környezetben pedig 5–0-ra. A DEAC az ötödik helyen végzett, a vendégek pedig tizenegyedikek lettek.

– Természetesen nagyon fontos a jó rajt, győzelmi szándékkal lépünk pályára vasárnap délután – nyilatkozta Urbin Péter, a fekete-fehérek vezetőedzője. – A héten a frissítésen volt a hangsúly, illetve a kisebb-nagyobb sérülések kezelésén, sajnos, nem minden játékosunk lesz hadra fogható. A sényőiek abból a szempontból jelenthetnek meglepetést, hogy edzőváltás történt náluk, néhány új játékosuk is van, már csak ezért is a saját futballunkra kell koncentrálnunk. Az első fordulók az erőviszonyok felméréséről is szólnak majd, azonban a három pont megszerzése a célunk – fogalmazott a klub honlapján a szakember.

A klub arról is tájékoztatta a szurkolókat, hogy a mérkőzések a nyári szünetben mindenki számára ingyen látogathatók. Ám szeptember 1-je után csak az Unipass kártyával, illetve érvényes diák- vagy nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők mehetnek be térítésmentesen a DEAC hazai összecsapásaira, a többieknek bérletet vagy meccsbelépőt kell vásárolniuk, ha a helyszínen akarják követni a történéseket.