Véglegessé vált az Erste Liga 2023-2024-es szezonjának menetrendje. A Magyar Jégkorong Szövetség tájékoztatása szerint az alapszakasz az eddigieknél hosszabb lesz: a két oda-vissza kör, vagyis 36 forduló után a csapatokat a helyezések alapján két csoportra osztják, ahol még egyszer játszanak a csoportbeli ellenfelekkel hazai pályán és idegenben.

Ez tehát további nyolc mérkőzést jelent, ami szintén az alapszakasz része, és az itt elért eredmények beleszámítanak az alapszakasz tabellájába – A két csoportot a kígyóelv szerint alakítják ki – ezt alkalmazza az IIHF is a férfi világbajnokság csoportbeosztásánál –, így lehet a leginkább kiegyensúlyozott. Az egyik ötösbe kerül az 1., a 4., az 5., a 8. és 9. helyezett, míg a másikba a 2., a 3., a 6., a 7. és a 10. Négy-négy mérkőzést tehát biztosan játszik egymással minden csapat, az azonos csoportba kerülők pedig összesen hatszor találkoznak, az alapszakasz 44 fordulóból áll majd – számolt be a deac.hu.

A rájátszás-kvalifikáció megszűnik, vagyis az utolsó két helyezettnek véget ér az idény az alapszakasz befejeztével. Újdonság, hogy a negyeddöntő párosítása nem választás alapján alakul ki, hanem a helyezések szerint: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik a továbbjutásért. A folytatásban is az alapszakaszban elért helyezések számítanak, mindig a legmagasabban rangsorolt játszik a legalacsonyabbal.

Az idény szeptember 29-én, pénteken indul, a DEAC hokisai jövő héten már kezdik is a felkészülést, az együttes kerete már kialakult a következő idényre. A debreceni együttesnek nem lesz könnyű dolga az elején, hiszen az első mérkőzést a DVTK otthonában játsszák, majd két nappal később a Ferencvároshoz látogatnak. Ezután sem lesz sok idő a pihenésre, mert október 5-én – a szezon első hazai meccsén – a címvédő Gyergyót fogadják a Debreceni Jégcsarnokban.

– Nemcsak ezek a találkozók, hanem a többi is nehéznek ígérkezik – kezdte jégkorongcsapat vezetőedzője, Vaszjunyin Artyom. – Látva a nyári igazolásokat, azt kell, hogy mondjam, sok erős gárda lesz. A felkészülési időszakban három Erste Ligás csapattal is edzőmeccset játszunk – ráadásul a Ferencváros és a DVTK ellen is, amely együttessel a bajnokság első két fordulójában is találkozunk –, akkor már fel tudjuk nagyjából mérni, hogy hol tartunk. Nem fog tehát minket nagy meglepetésként érni a szezonkezdet, amit egyébként már nagyon várunk – fogalmazott a szakvezető.