A riválisaink vagy lecsúsztak róla, vagy eleve nem akartak indulni, vagy nem feleltek meg a feltételeknek, pontosan nem tudom, de a lényeg, hogy jövőre mi is a legmagasabb megyei osztályban szereplük majd, amelynek nagyon örülök. Nem voltunk annyira meglepve, úgy készültünk, hogy ez lesz a végkifejlett. Amennyiben nem így tettünk volna, akkor hatalmas lenne most a gond és szólna is az a bizonyos gong.