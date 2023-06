Változás történt a DEAC NB III.-as labdarúgócsapatának kispadján, a 2023/2024-es szezonra már a Sándor Tamást váltó Urbin Péter készíti fel a fekete-fehéreket. A 38 éves tréner játékosa és utánpótlásedzője is volt az egyetemi klubnak, mielőtt megkapta a lehetőséget, hogy ő legyen a felnőttek vezetőedzője – írják a klubhonlapon.

– Olyan értelemben váratlanul ért, hogy a múlt héten még edzést tartottam a korosztályos együttesemnek, és nem gondoltam, hogy ilyen hamar megtalál ez a feladat. A terveim között szerepelt, hogy valamikor felnőttcsapat edzője is legyek, azért is végeztem el az A licences tanfolyamot. Maga az időpont kicsit váratlan volt, de azt gondoltam, ha most kínálta fel az élet ezt a lehetőséget, akkor el kell fogadnom a felkérést, ezért belevágtam – fogalmazott Urbin Péter, majd így folytatta.

– Kihívásnak veszem a DEAC edzői posztját. Szerencsére a játékos-pályafutásom egészen hosszúra nyúlt, ezért sok időt töltöttem különböző klubok futballöltözőiben, véleményem szerint ez előnyömre vált.

Nincs bennem félsz, meg kellett ragadnom a lehetőséget, ki tudja, ha ezt nem vállalom el, talán öt évig sem kapok ilyen ajánlatot. Nyilván némi drukk dolgozik bennem, mert felnőttcsapatnál még nem edzősködtem, olyan folyamat lesz ez számomra, amely során nagyon sokat kell tanulnom, és bele kell rázódnom az itteni munkába.

Kedden lezajlott az első tréning, és tudom, napról napra egyre komfortosabban fogom érezni magam, és kitisztul a kép, hogy mire kell fókuszálnunk a kollégákkal, mi az, ami hasznos a csapat számára – mondta az új tréner, aki korábban a DEAC-nál dolgozott az U17-es, az U16-os, az U13-as és az U12-es korosztályokkal, a 17 év alattiaknál pedig két évig volt.

Dominálni szeretnének

A frissen kinevezett edző a terveiről is szót ejtett. – Bízom benne, hogy olyan szezonunk lesz, amelyben egységes csapatként működve, a korábbi eredményességet megtartva, a játékosok minél jobban ki tudják hozni magukból, ami bennük van.