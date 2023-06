A 23 éves játékos korán mély vízbe került, még alig múlt 14, amikor bemutatkozott a fehérváriak U18-as együttesében. A következő két szezont Fehérváron töltötte, eközben védett az ifiben, illetve a juniorban, itthon és az osztrák ligában is. Azon túl, hogy egyre gyakrabban jutott lehetőséghez, a védési hatékonysága megközelítette, sőt, esetenként meg is haladta a 92 százalékot. 2015/16-ban és a rákövetkező évben is részt vett a Divízió 1/A, illetve 1/B világbajnokságon, majd 2017/18-ban egy mérkőzés erejéig bemutatkozott az Erste Ligában is.

A következő idényben pedig már 15 meccsen őrizte a Titánok hálóját. A 2019/20-as szezonban a Titánok mellett a Schiller Vasas HC kapuját is védte az Erste Ligában. 2020/21-ben és 2021/22-ben 90 százalékot megközelítő teljesítménnyel rukkolt elő a felnőttek között. A múlt idényben a Győri ETO HC hálóőre volt, 90 százalékot meghaladó védési hatékonyságot produkált az Andersen Ligában, innen igazolt most az egyetemisták csapatába – számoltak be róla a DEAC honlapján.

Egyre türelmetlenebb

– Már korábban is érdekelt a debreceni jégkorongélet, sok jót hallottam a klubról. A múlt szezon végén értesültem arról, hogy a 2023/24-es idényben az a Vaszjunyin Artyom lesz a vezetőedzőnk, akivel én is igen jó viszonyban vagyok. Nemrég leültünk egy beszélgetésre, melynek során felajánlott nekem egy lehetőséget. Számomra szimpatikus volt a program, a kitűzött célok is, így az ajánlatot rövid gondolkodás után elfogadtam – nyilatkozta a DEAC friss igazolása, Szeles Martin, aki arról is szólt, milyen várakozásokkal tekint az új idény elé.

– Bár még nem vagyok Debrecenben, de azt érzékelem, hogy a keretünk jelentős frissítésen esik át.

Kicserélődött a csapat stábja, biztosan érkeznek új játékosok is, változik majd a szemlélet. Összességében azt várom, hogy az együttesünk rövidesen azonos, vagy hasonló célokért küzdhessen majd, mint a tavalyi idény elején

– fogalmazott az ifjú játékos, aki harmadik számú hálóőrként érkezik Debrecenbe. – A helyzetem jelenleg nehéznek tűnhet, de én azzal a szándékkal kezdem el az edzéseket, hogy megnyíljon előttem a lehetőségek kapuja. Mostanság a nyári edzéseket gyúrom éppen, és egyre türelmetlenebbül várom az augusztus elsejét, ami a közös munka kezdetét jelzi.

HBN