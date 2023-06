A DVSC együttese a harmadik helyen végzett az OTP Bank Liga legutóbbi kiírásában, s erre a szezont elején valószínűleg a legmerészebb Vasutas hívek sem számítottak. Ám most egy olyan adat látott napvilágot, amelyet sokan sejthettek, mégis valamelyest meglepő is lehet. A mögöttünk hagyott szezon három leglátogatottabb meccse közül kettőn érdekelt volt a piros-fehér alakulat.

Rajtuk sem múlt

A DVSC Fanatics Facebook-oldalán számolt be a hírről, miszerint a tavalyi idényben a második és harmadik leglátogatottabb meccsén egyaránt a cívisvárosi ultrák jelenléte is kellett. Az ezüstérmet az FTC–DVSC találkozója hozta, amelyen 15 ezer 879-en voltak jelen a Groupama Arénában. Magát a rangadót sem fogják egyhamar elfelejteni a debreceniek, hiszen Dzsudzsák Balázsék a stadion megépülése óta először győztek a zöld-fehérek vendégeként 3–1-re. A bronzérmes pozíciót is a hajdúságiak szerezték meg, a szezonzárón az Újpest vendégeskedett a Nagyerdei Stadionban, melyen 14 ezer 14-en voltak jelen a 2014-ben átadott komplexumban. A találkozót Szrdjan Blagojevics alakulata nyerte, s ezzel megszerezte a dobogó legalsó fokát is a Lokomotív.

