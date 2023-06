A legtöbb csapatsportágban már véget értek a bajnokságok a felnőtt és utánpótlásszinten is. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a DVSC Kézilabda Akadémia U17-es együttese ezüstérmet szerzett a szigetszentmiklósi négyes döntőben. Az viszont nemrég derült ki, hogy az akadémia Ratalics Lucát választotta a szezon legjobbjának a korosztályában.

Portálunknak a fiatal szélső nyilatkozott az együttes idényéről és a díjról. – A szezon kezdetekor csapatként azt tűztük ki magunk elé, hogy amiket gyakoroltunk az edzéseken, azokat viszontlássuk a mérkőzéseken. Eredmény tekintetében pedig szerettünk volna bejutni a final fourba, ez szerencsére sikerült is. Mellette természetesen fontos volt, hogy egyénileg minél többet fejlődjünk – fogalmazta meg a célokat.

Szépen csillogó ezüst

Az U17-es bajnokságban a mezőny keleti és nyugati csoportra oszlik. Az első két-két helyet megszerző gárdák jutnak be a négyes döntőbe, a kis Loki keleti győzteseként kvalifikálta magát a szigetszentmiklósi minitornára. Ott a Győr elleni elődöntőben diadalmaskodtak a lányok, azonban a fináléban a NEKA erősebbnek bizonyult. – A csoportban a Fradi, a Vác és a Szeged voltak a nagy riválisaink. A döntőért játszott párharc teljesen kétesélyes volt, úgyhogy alaposan felkészültünk a győriek ellen.

Nagy boldogság volt, hogy sikerült nyernünk, de nem sokkal utána már a NEKA foglalkoztatott minket. Papírforma szerint inkább ők voltak az esélyesek, de mindent meg akartunk tenni az aranyéremért, sajnos nem szereztük meg.

Közvetlenül a meccs után el voltunk keseredve, de néhány nap elteltével már tudtunk örülni az ezüstéremnek is – árulta el.

A DVSC Kézilabda Akadémia ezüstérmes U17-es csapata

Forrás: DVSC KA

Ratalics Luca saját teljesítménye kapcsán elmondta, hogy nem érezte kiegyensúlyozottnak az idényét. – Bizonyos időszakokban jól ment, azonban előfordult olyan is, hogy nagyon nem. Akadtak nagy hullámvölgyek ebben a szezonban, de mindenképpen tanulni kell ebből is – fogalmazott a fiatal játékos, aki nemcsak az U17-es, hanem az U19-es együttesben is többször szerepet kapott.

Meglepte az elismerés

Az ifjú tehetség egyáltalán nem számított arra, hogy őt választják majd a 2022-2023-as évad legjobb U17-es játékosának. – Nagyon meglepődtem, hiszen ki is ment a fejemből, hogy lesz ilyen díj. Otthon voltam, és kaptam egy értesítést, hogy az Instagramon megjelöltek egy bejegyzésben, és akkor láttam, hogy engem választottak.

Hatalmas megtiszteltetés ez, de őszintén mondhatom, hogy bárki megérdemelte volna közölünk, mert rengeteget dolgoztak a lányok és mindent megtettek a csapatért

– hangsúlyozta.

Ratalics Luca

Forrás: DVSC KA

Ratalics Luca elárulta, hogy most néhány hét pihenő vár rájuk, ami alatt az egyéni edzéseket már elkezdik az együttes tagjai. – Igyekszek a felkészülés kezdetéig minél több időt a családommal, a barátaimmal tölteni, és kiélvezni ezt az időt, hogy feltöltődve térjek vissza a munkához – jegyezte meg. A szélső elmondta, hogy a jövőre nézve a további fejlődés az elsődleges célja, az együttessel pedig ismét szeretne bejutni a négyes döntőbe. Hozzátette, ha kap lehetőséget, akkor az NB I./B-ben is bizonyítani akar.

Bakos Attila