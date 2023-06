A hétvégén voltak Szigetszentmiklóson a női kézilabda utánpótlás-bajnokságok négyes döntői amelyekben a DVSC U17-es és U19-es együttese is érdekelt volt – számolt be a klub. A fiatalabbak pénteken délután a Győrt győzték le az elődöntőben, így készülhettek a szombati döntőre a NEKA ellen. A balatonboglári gárda két gólos előnnyel fordult a félidőben, majd volt, hogy már tízzel is vezettek. A kis lokisták azonban nem adták fel, de erőfeszítéseikből már csak a hátrány faragására tellett, az egyenlítésre nem.

A NEKA 26–21-re megnyerte a döntőt, így a DVSC U17-esei egy szépen csillogó ezüsttel gazdagodtak.

Az eggyel nagyobbakon szintén a NEKA korosztályos együttese fogott ki, csak rajtuk már az elődöntőben. Így a gárda a Dunaújváros ellen lépett pályára a bronzcsatában. Mind a két gárda kissé idegesen kezdett, de a debreceni átlövéseknek köszönhetően a Loki 4 gólos előnyénél jött a félidő. A szünet után kitartóan kapaszkodtak az újvárosiak, a piros-fehér lányok pedig kezdtek fáradni, hiszen sérülés miatt kevesebben voltak, mint ellenfelük.

Az utolsó percekre egy gólra feljött az ellenfél, de az a különbség megmaradt, így 28–27-re nyert a DVSC megszerezve ezzel a bronzérmet.

Győrvári Viktor edző büszke lehet tanítványaira, hiszen egy ezüsttel és egy bronzzal térhettek haza az utánpótlás-bajnokságok négyes döntőiről, Szigetszentmiklósról.