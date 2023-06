Az elmúlt szezonokban rendszeresen megfordultak a DEAC csapatában sokra hivatott védőjátékosok, akik gyakorta a 20-as éveik elejét taposták. Az egyetemisták a következő szezonban is folytatni kívánják ezt a tendenciát, így került képbe a 21 éves székesfehérvári fiatalember, Dobmayer Dominik, aki eddig a teljes pályafutását Fehérváron töltötte – olvasható a DEAC honlapján.

Egyre fentebb lépdel

Dobmayer Dominik 2017-ben került be először a klubja U18-as csapataiba és szerzett 6, illetve 4 pontot az EBJL-ben, valamint a magyar bajnokságban. Egy szezonnal utóbb a juniorcsapatokban is kipróbálhatta magát, míg az osztrák ifiben 22 pontot jegyzett. Ugyanebben az idényben bekerült az az évi Divízió 1B csoportos ifi világbajnokság keretébe. A 2019/20-as szezonban háromszor kapott lehetőséget az Erste Ligában, de többnyire az utánpótlásban kapott szerepet, 23 pontot szerzett a hazai juniorbajnokságban. 2020/21-ben végig nyomta a felnőttidényt, 6 meccse volt az ICEHL-ben, 26 az Erste Ligában, ahol négy idényen át, összesen 75 mérkőzésen kapott lehetőséget. 2021/22-ben beválogatták a Divízió 1A csoportos junior vb csapatba is.

Kitűnő fizikai adottságokkal rendelkezik. A tavalyi idény során azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy mindvégig megbízható, kiváló teljesítménnyel rukkolt elő, nemcsak a közvetlen védőmunka, hanem a támadásépítés területén is.