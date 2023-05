Canet, Barcelona majd Monaco – nyolc nap leforgása alatt három helyszínen állt rajtkőre a DSI Debrecen úszója, Senánszky Petra, aki a Mare Nostrum elnevezésű hagyományos nemzetközi úszóverseny záróállomásán, múlt szombaton országos rekordot döntött 50 gyorson. Kókai Dávid tanítványa a negyedik helyen csapott célba a negyeddöntőben, melyben elképesztő, 24.81-es időt úszott. Petra Hosszú Katinka 2014-ben, Sao Paulóban úszott 24.89-es országos csúcsát adta át a múltnak.

Régóta üldözte

– A felkészülésemet tekintve nem volt jó helyen ez a sorozat, mégis úgy gondoltuk, el kell indulnom. Ilyen viadalon még sosem szerepeltem, szokatlan volt a közeg, a sok ember, szoknom kellett a sztárokat is, nem nagyon fordult még velem elő például, hogy a svéd Sarah Sjöströmmel egy medencében versenyzem. Canet-ban úgy éreztem, borzalmas időket úsztam, amik egyébként nem voltak annyira szörnyűek, de elmaradtam attól, amit igazán tudok és amit elképzeltem.

Ezt követően egy kis változtatást iktattunk be a technikámban, aminek meg is lett az eredménye, jobban, gyorsabban haladtam előre. Ezért is volt jó ez a megmérettetés, mert közben úgymond kísérletezhettünk, láttuk, min kell módosítani ahhoz, hogy még jobb legyek. Nagyon jó tapasztalat volt ez számomra, élveztem az egészet, még annak ellenére is, hogy roppant fárasztó egy ilyen sorozat, szombaton például háromszor kellett leúsznom az 50-et. A végére lendültem formába, Monte-Carlóban jött ki igazán a lépés, ekkora ki tudtam zárni a külsőségeket, és már csak magamra koncentráltam. Egyre jobb időket úsztam, és a negyeddöntőben meglett az országos csúcs, amit már régóta üldöztem.

Annyira átszellemültem abban a futamban, hogy csak arra figyeltem, ott legyek a legjobb négyben, és ezzel a másnapi indulók között. Mikor beértem a célba, láttam, hogy jó időt úsztam, de fel sem fogtam, mennyire. Aztán jött Dávid, gratulált az új országos csúcshoz. Én meg rácsodálkoztam, és csak akkor jöttem rá, hogy tényleg, megvan. Külön öröm, hogy vasárnap sem sokkal maradtam el ettől az időtől – emlékezett vissza Petra.

Egyre közelebb az olimpiai szint

A cívisvárosi klasszis azt is elmondta, hogy persze ezúttal is előjött a maximalizmusa, és a verseny másnapján már újra medencében volt, de nem úgy ment számára az edzés, ahogy szerette volna. – Hogy is mehetett volna, hiszen rengeteget kivett belőlem ez a bő egy hét, mentálisan és fizikálisan egyaránt. Még el is pityeredtem, de ezért is jó, hogy ott van mellettem Dávid, mert ő ilyenkor visszarángat a földre. Most is mondta, hogy inkább örüljek, adjak magamnak egy kis időt, aztán folytatjuk a munkát – árulta el Senánszky Petra, aki uszonyok nélkül is épp úgy megállja a helyét az uszodában, ahogy korábban a másik, szeretett sportágában.

A debreceni sportolótól azt is megtudtuk, hogy sokszor megfordult már a fejében, minek is csinálja ezt, de az ilyen eredmények után új lendületre kap. Nem kérdés, az olimpiai részvételért harcoló Petra nagy lépést tett az A szint felé. Az elkövetkezendő időszakban a júliusi világbajnokság lesz számára a fókuszban, addig a tervek szerint Sopronban, illetve Rómában áll majd rajtkőre.

