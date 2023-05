Befejeződtek a harmadosztály Keleti csoportjának küzdelmei a múlt héten, amelyben a Hajdúszoboszló együttese a 17. pozícióban végzett. Felemás érzései lehetnek a fürdővárosiak szimpatizánsainak, hiszen a pontvadászat egésze alatt voltak sokkal előrébb is a táblázaton. Kicsit olyan benyomása is lehetne a laikusoknak, hogy elfáradtak a HSE futballistái, de a gárda sportigazgatója, Nagy Attila cáfolta ezt, s a HAON-nak nyilatkozott a mögöttük hagyott idényről. – Igazság szerint mi is előrébb vártuk előzetesen a csapatot, de ez nem sikerült. Ennek okát pontosan nem tudom, legalábbis nagyon szerteágazó. Kevesebb játékosunk volt, mint a tavalyi esztendőben, s mire elindult a szerda-vasárnap meccsritmus, megérződött a kereten, de nem láttam fáradtnak a srácokat.

Ezekre még az is rátett egy lapáttal, hogy voltak sérültjeink és eltiltottjaink is. Nem egy alkalom volt, amikor mindössze kilenc felnőtt játékossal álltunk ki egy találkozóra. Az utolsó fordulókban már nem is tudtunk hazai környezetben pályára lépni, hiszen jelenleg is felújítják azt.

Sok összecsapásunkon vesztettünk fájó pontokat, de úgy érzem a Sényő elleni meccs volt a fordulópont, mert rengeteg helyzetet kialakítottunk, mégis elbuktuk a rangadót – mondta a vezető.

Pozitív jövőkép

Nem minden esetben megszokott az, hogy a mezőny második feléhez tartozó csapatnál konkrét tervekkel állnak neki a következő bajnokságnak. Hajdúszoboszlón azonban reménykednek, hiszen a klub stabil lábakon áll jelenleg, sok projekt van készülőben és a szakmai stáb is hamarosan teljes lesz. – Az egyik legfontosabb, hogy minden szempontból stabilak legyünk, ez elengedhetetlen a jó szereplés érdekében, bár úgy érzem, most is jól állunk. Nem mellékes azért sem, mert így tudunk megfelelő játékosokat igazolni, továbbá nekik is vonzóvá kell tenni a klubot.

A vezetőedzőnk személye valószínűsíthetően már biztos, de erről egyelőre nem szeretenék többet elárulni. Úgy vélem, a futballistáink túlnyomó része megfelelően teljesített, vannak olyan kiszemeltjeink, akikkel biztosan mi is erősebbek lennénk.

Ha infrastrukturálisan rendben leszünk, akkor szerintem kéz a kézben jöhet a többi pozitív dolog. A közösség remek, az öltöző fantasztikus, így pozitívan állok a következő évhez – fogalmazott a szakember.

