Kabai Meteorit SE–DASE 1–3 (1–2)

100 néző. Vezette: Nagy L. (Vadon T., Árva A.)

Kabai Meteorit SE: Bánhegyi Z., Pallagi J., Mester M., Kovács M., Bajnók I. (Kígyós K.), Molnár Z., Tóth P., Somogyi I., Domonkos Sz., Plókai G., Tóth I. Edző: Tóth Péter

DASE: Polyák F. (Kerekréti G.), Kiss L., Nagy B. (Konosuke T.), Ibrahim K. (Kang J.), Fényi B., Hegedűs Gy. (Nagy N.), Odunuga I. (Csák Zs.), Győri R., Balogh B. (Sike F.), Vilmányi D., Kang J. (Bencze Z.). Edző: Kovács Miklós

Gól: Plókai G., illetve Odunuga I.(2), Hegedűs Gy. Jók: Plókai G., Tóth I. Ifi: 2–0

Tóth Péter: Megérdemelt vendég győzelem született. Míg mi kihagytuk a helyzeteinket és a 11-est is, addig az ellenfél jól befejezte támadásait. Az edzésen elvégzett munka meghozta gyümölcsét. További sok sikert kívánok a DASE csapatának!

Kovács Miklós: Gratulálok a csapatomnak, hiszen egy jó erőből álló Kaba ellen tudtunk idegenben diadalmaskodni, ez mindenképp örömteli. A meccs összképe alapján azt gondolom, megérdemelten győztünk. Voltak apróbb hibák a játékunkban, de szerencsére a második félidőre ezeket nagyjából letudtuk 0-ra redukálni, így ebben a félidőben már aránylag jó védekezést produkáltunk, és még egy újabb gólt sikerült szereznünk, amivel biztossá tettük a sikert. Bízunk a további jó folytatásban.

Bestrong SC–Berettyóújfalui SE 3–2 (0–1)

100 néző. Vezette: Tatár I. (Török Cs., Vilmányi S.)

Bestrong SC: Kovács D., Áros Cs., Varga V. (Lénárt P.), Hermann D. (Felföldi L.), Tar G. (Tisza T.), Kuszkó D., Tóth G.(Barabás Z.), Katona T., Papp K., Bartók P. (Párducz T.). Edző: Köstner Tamás

Berettyóújfalui SE: Virányi G., Kardos I., Szabó G. (Jancsó A.), Békési D., Magyar Sz., Csordás J., Alimán J., Magyari Cs., Trippon P., Ertsey Zs., Ékes G. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Tar G., Papp K.(2), Csordás J., Szabó G. Jók: Papp K., Varga V., Tar G. Kiállítva: Békési D. Ifi: 1–4

Köstner Tamás: Kapusedzőnk, Szabó Peti 40. születésnapja alkalmából tartott rendezvényen többet mozogtam, mint némely játékosunk az első félidőben. Szerencsére, a második játékrészben már ők is elkapták a ritmust, így sikerült megfordítani az eredményt, és ha nehezen is, de begyűjtöttük a három pontot. Pétert egyébiránt Isten éltesse utólag is!

Szitkó Róbert: Eddig nem nyilatkozott.

DSC-SI–Nyíradony VVTK 0–7 (0–5)

100 néző. Vezette: Hetrovics R. (Csiszár K., Tőkés R.)

DSC-SI: Sallai J., Tapoti J. (Grezsu B.), Kovács D., Haraszin Zs., Reszegi M., Bagi T. (Nagy D.), Vietorisz B., Szabó Á.(Szikszai A.), Bácsi D., Kalmár M. (Czakó Á.), Havasi F.(Gál A.). Edző: Selyem Nándor

Nyíradony VVTK: Rácz T., Gyurina J. (Nagy M.), Perényi R., Nagy K., Kántor T. (Tömöri L.), Gáll F. (Kiss G.), Bara M., Bogár M., Bányász A. (Vass G.), Daru I., Ignáth T. Edző: Dán Ferenc

Gól: Kántor T. (3), Nagy M., Nagy K., Tömöri L., Bányász A.

Selyem Nándor: Eddig nem nyilatkozott.

Dán Ferenc: Örültem, hogy találkozhattam volt edzőmmel, és további jó egészséget szeretnék kíváni neki! A meccsről annyit szeretnék mondani, hogy amire megkértem a játékosaimat, hogy tiszteljék az ellenfelet és vegyék komolyan a meccset, azt megfogadták! Megyünk tovább!

DEAC Futball Nonprofit Kft–Püspökladány LE 1–2 (1–2)

100 néző. Vezette: Bendik T. (Takács I., Molnár L.)

DEAC Futball Nonprofit Kft.: Urbán G., Orbán A., Horváth T., Váradi L., Bárány B. (Dari B.), Kiss M. (Fodor T.), Vajda D. (Béke T.), Balogh Á. (Ibrahim K.), Gurbai B. (Puskás B.), Juhász B., Ferenczi T. (Sassi A.). Edző: Katona László

Gól: Bárány B., illetve Fegyverneki Zs., Jámbor M. Jók: mindenki. Kiállítva: Szabó G.

Katona László: Lemásoltuk az elmúlt hetek meccseit! Mi nyitottunk kihagyott ziccerrel, majd kaptunk egy gólt pontrúgásból, majd egyet lesről. Sajnos olyan talajú pályán játszottunk, hogy nagyon nehéz volt építkezni egy előnyben lévő ellenfél ellen. Mentünk, voltak helyzeteink is, de nem sikerült az egyenlítés.

Szabó Máté: Ahogy a sikerek és az eredmények jobb futballistává teszik az embert, az eredménytelenség és sikertelenség hatványozottan igaz az ellenkezőjére, sajnos az elmúlt időszakban ezt átéltük. Ma óriásit küzdöttünk, hozzáteszem, 35 percet emberhátrányban. Ma is rengeteg igazságtalanság történt, amit sajnos ebben a feszült állapotban nehezen kezelünk, a reakcióim miatt elnézést kérek. Nagyon fontos mérkőzések következnek.

Sárréti DSK–Hajdúsámsoni TTISZE 1–0 (0–0)

143 néző. Vezette: Pósa Zs. (Forgács K., Sápi V.)

Sárréti DSK: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Jenei B. (István B.), Balás V., Vass Á., Alimán A. (Rostás D.), Nagy L., Burkus D.(Dan T.), Kiss D., Domonkos A. (Kiss N.) Edző: Kiss Csaba

Hajdúsámsoni TTISZE: Nagy P., Galla T., Tövisháti M., Nagy I., Halász Z. (Dávid T.), Molnár Á., Bacskai A., Bartha Z., Bordás Á., Szabó B., Mertin L. Edző: Halász Zoltán

Gól: Vass Á. Jók: Kiss D., Vass Á., Kiss B., illetve Nagy P., Galla T. Ifi: 1–4

Kiss Csaba: Egy megyei szinten jó iramú, élvezhető mérkőzést játszottunk, amiből mi jöttünk ki jobban, és itthon tudtuk tartani a 3 pontot. Ellenfelünk az első 10 percben tudott nyomást gyakorolni ránk, mikor levetkőzték játékosaink a hisztit, nem a játékvezetővel és az ellenféllel foglalkoztunk, hanem a saját játékunkkal. Ettől a perctől kezdve az egész mérkőzés során ordító ziccereket dolgoztunk ki, amelyeket rendre kihagytunk, így magunknak tettük nehézzé a mérkőzést. Ha többre értékeljük a gólpasszt a gólnál, akkor gólokkal nyerünk, és a saját nevelésű Nagy Patrik, aki jelenleg Hajdúsámsonban véd, számos gólunktól mentette meg saját kapuját. Ezúton is szeretnénk neki gratulálni! Sok Sikert Sámson csapatának! Nem tudunk elmenni a mellet, hogy a mai napon is sikerült 2 büntetőt kihagyni, mellyel lezárhattuk volna a mérkőzést.

Halász Zoltán: A mai találkozón támadásban erőtlenek voltunk, a mérkőzés pontos tudósítását percről percre valószínűleg a hazai nyilatkozatban olvashatják. A mérkőzésen egyébként 143 néző volt.

Balmazújvárosi FC–Létavértes SC’97 11–0 (5–0)

100 néző. Vezette: Kriston T. (Szilágyi Z., Nagy A.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T., Fehér Z. (Szerencsi Zs.), Miterkó B. (Szabó N.), Szabó B., Nagy L. (Harangi N.), Légrádi M. (Bóz A.), Kerekes B., Csige Zs., Silling M. (Szabó L.), Kovács M., Kiss B. Edző: Pintér István

Létavértes SC’97: Laczkó I., Kaszonyi Zs., Pető Z., Bakos T., Pankotai L., Vida F., Szabó Zs., Szabó V., Mázló D., Balla E., Papp S. Edző: Posta Sándor

Gól: Silling M. (2), Nagy L. (5), Kiss B. (2), Szabó B., Harangi N.

Pintér István: Én nem voltam a mérkőzésen, Tóth Gábor kollegám elmondása alapján, egy sima meccs volt, helyenként jól játszottunk, megérdemelt győzelmet arattunk egy foghíjas Létavértes ellen.

Posta Sándor: Eddig nem nyilatkozott.

Józsa SE–Monostorpályi SE 2–3 (2–0)

80 néző. Vezette: Kovács Á. (Kövér T., Erdélyi T.)

Józsa SE: Goron B., Bacskai L., Balogh T., Fekete G., Iványi D. (Bucskó I.), Csizmadia Cs. (Domonkos L.), Horváth R., Sperka L., Hamvas E., Dezső M.(Pár Z.), Gubacsi-Wéber Á. (Tóth V.). Edző: Szabó László

Monostorpályi SE: Bákonyi N., Kolompár K. (Csirkés I.), Nyilas Sz. (Erdős B.), Nemes E. (Bodnár L.), Rostás G., Sándor B. (Ménes M.), Sólyom M. (Bojti Á.), Sós D., Bacsó A., Szilágyi A., Bíró P. (Varga B.). Edző: Bereczky Bence

Gól: Fekete G. (2), illetve Bíró P., Bacskai L., Erdős B. Kiállítva: Balogh T.

Szabó László: Eddig nem nyilatkozott.

Bereczky Bence: A játékosaim valamiért szeretnek az idegeimmel és a hangszálaimmal játszani. Az első félidőben kritikán aluli volt a teljesítményünk, azt hittük, elég kivinni a mezt a pályára. A második félidőre mintha kicserélték volna a csapatomat, és bedaráltuk ezt a nagyon fontos meccset. Kellett hozzá a látnoki képességekkel rendelkező Ménes Máté, aki egy zh-t hagyott ki, hogy a második félidőben a csapat rendelkezésére álljon. A bajnoki cím kapujában vagyunk, jövő heti győzelmünk esetén meglenne a hőn áhított elsőség. Nagyon sokat dolgoztunk érte, várunk minden Monostor-szurkolót a pályára, történelmi jelentőségű pillanat lenne. Mai örömöm nem lehet felhőtlen, hiszen játékosunk, Bojti Ádám súlyosnak tűnő hátsérülést szenvedett a mérkőzés hajrájában. Bízunk benne, hogy nincs nagy baj, kitartást Ádi! Hajrá Monostor!

Hajdúnánás FK–Hajdúböszörményi TE 4–0 (1–0)

150 néző. Vezette: Gulyás S. (Faragó F., Dr. Kozma M.)

Hajdúnánás FK: Ésik L., Csatári D. (Tóth B.), Papp L. (Kiss L.), Bencze D., Vadász L., Andorkó S., Linzenbold Zs., Újvári Zs. (Oláh P.), Lakatos N., Fodor J., Bohács B. Edző: Daróczi Péter

Hajdúböszörményi TE: Fülöp G., Rákos B., Papp N., Sustyák B., Forgó P. (Ramos C.), Sallai Cs. (Koszta M.), Nagy Z., Pelles D., Benke Sz. (Csecsődi I.), Szekeres Á. (Pásztor D.), Kónya M. (Mizsei Sz.). Edző: Balogh József

Gól: Vadász L., Újvári Zs. (2), Kiss L.

Daróczi Péter: Gratulálok a csapatnak! Szervezetten, fegyelmezetten, jól játszottunk! Külön öröm számomra, hogy fergeteges szurkolást kaptunk a mérkőzésen. Csatinak jobbulást! Kovács Sándor barátunknak külön gratulálunk kislánya születéséhez! Anikónak és Alexának jó egészséget kíván a csapat!

Balogh József: Ilyen arányban is megérdemelt hazai győzelem született. Gratulálok a hazai csapatnak!