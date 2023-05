Gőzerővel készül a DVSC a Paks elleni szombati mérkőzésre, melyen egy győzelem esetén a harmadik helyre is felléphetne a cívisvárosi alakulat. A Vasutas csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs az előző fordulóban a MOL Fehérvár ellen már ott lehetett a pályán, hiszen az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága egy találkozóra csökkentette az eredetileg két fordulós eltiltását, a támadó pedig remek játékával megnehezítette a Fejér vármegyeiek dolgát. A Loki tízese vélhetően Böde Dánielék ellen is nagy motivációval fog pályára lépni. A válogatottsági-rekorder Intsagram-sztorija is arról árulkodik, hogy jó formában van, hiszen a mára már védjegyévé vált szabadrúgásain igyekszik csiszolni. A debreceni ikon a HAON-nak korábban elmondta, céljai közé tartozik még, hogy jobb bal lába legyen, mint a Real Madrid brazil legendájának, Roberto Carlosnak. A videón jól látható: a kapusnak semmi esélye sem volt a pontrúgás hárítására, reméljük a Paks hálóőrének sem lesz a szombati bajnokin.

A Tolna vármegyeieknek lehet is félnivalójuk, legutóbb a ZTE kapuját vette be szabadrúgásból Dzsudzsák Balázs.

OK