Eredmények

MLSZ Regionális U-16 Keleti-csoport 19. forduló

DSI Debrecen–FC Hatvan 3-5 (0-3)

DSI Debrecen: Sinka (Lukács 46’) – Szalontai (Tóth Z. 60’), Kalapos, Kocsis (Virág 60’), Keszler, Orsó (Tarr 67’), Pecséri (Esztergomi 72’), Kiss I., Nagy Zs., Szilágyi (Gulyás 46’), Máté (Kovács 72’)

Edző: Kaszás János

Gólszerzők: Virág 65’, Tóth Z. 74’, 86’

Kiállítva: Tóth Z. 92’, Tarr 94’

Kaszás János: Úgy nem lehet egy mérkőzést megnyerni, ahogyan ezt mi próbáltuk ezen a délutánon. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, és sorra ki is hagytuk azokat. Végig uraltuk a meccset, rúgtunk három gólt. Idáig rendben is van. Csakhogy, kaptunk ötöt.

MLSZ Regionális U15 Kelet Középház 7. forduló

DSI Debrecen–Mátészalka 1-4 (0-2)

DSI Debrecen: Márton – Lengyel, Salánki (Tuss 64’), Nagy A., Kicsák, Kozák (Filep 48’), Veres, Varga, Keczán, Tóth R. (Kuchár 59’), Szász (Farkas 41’)

Edző: Takács András

Gólszerző: Tuss 65’

Takács András: Egy jól felkészített, erősebb fizikumú csapattól szenvedtünk hazai pályán vereséget. Az első félidőben kaptunk két gólt. Szünet után hamar szépítettünk, szerkezetet váltottunk, nagyon kitámadtunk, ez megbosszulta magát, a Mátészalka rúgott még kettőt és háromgólos vereséget szenvedtünk.

MLSZ Regionális U14 Kelet Alsóház 9. forduló

Miskolc–DSI Debrecen 1-2 (1-1)

DSI Debrecen: Bíró – Bihari, Dely (Tőzsér 78’), Tóth B., Szőke, Baranyai, Egeresi, Pásztor (Sipos 76’), Nagy R., Farkas, Nagy L.

Edző: Cseke Bence

Gólszerzők: Tóth B. 38’, Sipos 80’

Cseke Bence: Utolsó pillanatban estünk be a pályára, mert a meccs kezdete előtt változtatták meg a helyszínt. Tíz percünk volt a bemelegítésre, ez meg is látszott az első félidei játékunkon, hátrányba is kerültünk. Szünet után átvettük az irányítást, a hazaiak nem találtak rajtunk fogást, megfordítottuk az állást, nyertünk és elhoztuk a három pontot. Gratulálok a csapatomnak!

MLSZ Regionális U-13 Északkeleti-csoport 19. forduló

Balmazújváros–DSI Debrecen 5-3 (0-1, 2-2, 1-0, 2-0)

DSI Debrecen: Cseke – Komódi, Magyari, Varga, Kiss S., Milbik, Tóth K., Gulyás, Mosdóczi

Cserék: Kovács-Vitéz, Horváth, Szabó, Mráz, Csáki, Bendik

Edző: Győrösi Péter

Gólszerzők: Kiss S. 5’, Magyari 22’, Bendik 31’

Győrösi Péter: A reggeli eső nagyon párássá tette a levegőt, de nem ezért kaptunk ki. Egy fizikálisan felettünk álló ellenfelet kaptunk, szétfutottak minket, jobban bírták erővel. Alkatilag többnek látszottak közülük néhányan 13 évesnél, de megérdemelten nyerték meg 5-3-ra a mérkőzést.

MLSZ Regionális U-12 Északkeleti-csoport 19. forduló

Balmazújváros–DSI Debrecen 0-6 (0-2, 0-2, 0-0, 0-2)

DSI Debrecen: Szerepi-Nagy – Tóth Ni., Sipos, Tóth Ná., Nagy G., Nagy R., Müller, Kakó, Fekete

Cserék: Szilágyi, Dombrádi, Béke, Illés, Palczert

Edző: Szabó Imre

Gólszerzők: Tóth Ni. 14’, Varga 16’ (öngól), Müller 23’, 28’, Nagy G. 67’, Illés 74’

Szabó Imre: Nagyon jól játszottak a gyerekek, mindent betartottak, amit megbeszéltünk. A letámadásaink nagyszerűen működtek, így már az első félidőben gólokkal vezettünk. Szünet után, a nagy eső is párássá tette a levegőt, meg el is fáradt a csapat. A keskenyebb pálya miatt ekkor már visszafogottabban játszottunk, de így is 6-0-ra nyertünk. Gratulálok a játékosaimnak.