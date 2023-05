A DEAC menedzsmentje nem változtatott a tavaly megfogalmazott elvein: az idén is igyekszik megőrizni az elmúlt szezonban meghatározó játékosait. Legutóbb egy tehetséges fiatal támadó, Mihalik András hosszabbítását jelentették be, a sort most egy védőjátékossal, Bukor Rajmunddal folytatták.

A 24 éves hátvéd a múlt nyáron igazolt Debrecenbe, az idén már a második szezonját kezdi meg az egyetemisták kötelékében – számolt be a deac.hu. Játékos-pályafutása java részét a Vasas SC-ben töltötte, a 2012-13 szezonban az Újpesti-Vasas együttesénél kapott szerepet, majd a következő idénytől egészen 2017-ig a piros-kékek színeiben a magyar, valamint az akkori EBEL ifiben és juniorban vitézkedett.

A 2017-18-as idényben az USA-ban próbálkozott, de nem tudott a tengerentúlon megragadni. A következő két Erste Ligás bajnokságot a Schiller-Vasas HC keretének tagjaként játszotta végig, majd újabb szezonok következtek Opten-Vasas néven, a 2021-22-es idényben pedig a győriek színeit viselte.

Az Erste Ligában 195 mérkőzésen – a debrecenieknél abszolvált tavalyi szezont is beleszámítva – 53 pontot gyűjtött, azon belül 16 gólt szerzett. DEAC-játékosként 9 pont, azon belül egy gól és 8 gólpassz volt a mérlege.

Felborult a csapaton belüli összhang

Rajmund a 20-as éveinek derekánál tart, 195 Erste Ligás meccsével fiatal kora ellenére sok csatát megért, tapasztalt játékosnak számít. Ezen kívül fegyelmezettnek és nem túl vérmes személyiségnek ismerhették meg a debreceniek, olyannak, aki nem halmozza a kiállításokat. Az ifjú hokis a klub honlapjának beszélt a elsőként arról, hogyan telik eddig a szünet.

– A szezonunk vége után pihentem egy keveset, egészen pontosan két hetet. Azóta viszont már elkezdtem a munkát, egyéni edzésterv alapján dolgozom, ami főleg futásból és kondizásból áll, egy darabig még szinten tartás jelleggel.

Ezen túl igyekszem minél több időt együtt tölteni a barátnőmmel, a családdal és a barátokkal. Összejövünk néha egy kis sütés-főzésre, kirándulásokat is szervezünk. Persze már mennék a jégre, ha lehetne. Az biztos, hogy mire elkezdődnek a csapatszintű edzések, mindenki ki lesz éhezve alaposan.

Én már nagyon várom, hogy szót válthassak a tavalyi csapattársakkal és az újakkal is. Kíváncsi vagyok, kikből áll össze majd a jövő szezon kerete – árulta el.

Bokor Rajmund az előző idény kapcsán is megosztotta gondolatait. – Szerintem ez egy fájó kudarc volt, nagyon szerettünk volna bekerülni a negyeddöntőbe, nem arra számítottunk, ami bekövetkezett. Nehéz kideríteni, mi történt pontosan, szerintem felborult a csapaton belüli összhang, nem jöttek az eredmények és egyre inkább elharapózott a frusztráció – vélekedett.

Végül elmondta, hogy ő hogyan élte meg mindezt. – Úgy vélem, sokkal jobb szezont is futhattam volna. Jóval nagyobb önbizalommal kellett volna hokizni, mert leginkább ez hiányzott. Bízom abban, hogy az új idényben végig eredményesebb leszek, illetve eredményesebbek leszünk, és a szurkolókat is kárpótolni tudjuk majd a félresikerült szezonzárásért – osztotta meg reményeit a DEAC hokisa.

HBN