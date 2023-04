Már a múlt héten kezdetét vette Bulgáriában a párbajtőröző világbajnokság, amelyen hajdúsági sikerért is szoríthattunk. Nagy Blanka személyében a Junior-Kadet Vívó kategóriában a DSI Debrecen is képviseltette magát, nem is akárhogy, hiszen a fiatal vívó világbajnoki címet szerzett a Plovdivban. A tehetséges sportoló a HAON-nak nyilatkozott az aranyéremről és a tapasztalatairól. – Nem úgy kezdődött a verseny, ahogy szerettem volna, de ezt követően átértékeltem magamban a dolgokat, és igyekeztem úgy felfogni, hogy csak élvezzem az egészet.

Hála Istennek ennek köszönhetően egyre jobban teljesítettem, és sorra következtek a győzelmek.

Nem egyszerű úgy sikeresen szerepelni, ha rosszul kezdi az ember az ilyen megmérettetéseket, főleg úgy, hogy nem szerettem volna ugyanabba a hibába esni, mint az Európa-bajnokságon.

Mindenből lehet tanulni, hiszen akkor túlságosan is izgultam, de mostanra sikerült levetkőznöm ezt és csak magamra koncentrálni. Észrevettem magamon, hogyha csak a pillanatnak élek és élvezem a megmérettetéseket, akkor lehetek igazán sikeres

– mondta, majd hangsúlyozta: a jó szereplésben nagy szerepe volt a sportpszichológusának is, aki fontos tanácsokkal látta el az immár világbajnok tőrözőt.

A fináléban is dominált

Bármely sportágról van szó, hatalmas szerepe van a felkészülésnek, hiszen aki lelkiismeretesen elvégzi a munkát, s némi szerencséje is van, akkor sok esetben borítékolható a siker. – Fontos volt megtalálni, hogy csak azokra a tényezőkre koncentráljak, amelyeket tudok befolyásolni, minden más csak felesleges energiaveszteség. Igazából ugyanúgy készültem a világbajnokságra, mint bármely más megmérettetésre.

Az edzőm mindvégig mellettem volt, próbáltam minél többet vívni az egyesületben, ami végül sikerre vezetett. Heti négy alkalommal veszek részt a foglalkozásokon, ami iskola mellett nem mindig egyszerű.

A fináléban szerencsére félre tudtam tenni az izgatottságomat, de amikor jobban elléptem ellenfelemtől, akkor talán olyan érzésem volt, hogy nekem elég ez az eredmény, mondani sem kell, ennek köszönhetően fordítani tudott ellenfelem.

Ekkor újra kellett gondolnom a taktikám, gyorsan fel kellett pörögnöm, ami szerencsére sikerült, így világbajnoknak mondhatom magam.

Rendkívül hálás és nagyon boldog vagyok, hogy ezt elértem – nyilatkozta a debreceni vívó.

Nagy Blanka elmondása szerint magasra tette a lécet azzal, hogy ifjúsági világbajnok lett, ám ennek csak az előnyeit szeretné szem előtt tartani. Sok munka áll még előtte, nagy célokat fogalmazott meg magával szemben, de a jövőbeni sikeres szereplése egyik kulcsa az lehet, hogy mennyire tud csak a saját feladataira koncentrálni. Idén még rengeteg versenye lesz, többségében hazai rendezésűek, de kivétel nélkül mindegyiken szeretne a lehető legjobban teljesíteni.

Orosz Krisztofer