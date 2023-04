Ahogy az első beszámolónk kapcsán írtunk, eddig kegyeibe fogadta az időjárás a MEFOB Feszt résztvevőit, így zavartalanul csinálhatják a fesztivált a résztvevők. Ezt használta ki a Debreceni Egyetem cheerleders csapata, és a szombat esti döntők előtt még a felújított DEAC-pálya főlelátója melletti szabadtéri kondiparkban tartottak egy főpróbát. Nem hagytuk ki a ziccert, és megkérdeztük őket, mit várnak a debreceni megmérettetéstől.

Kovács Rafael másodedző, a Group stunt rész trénere elmondta, egy hónapot készültek a megmérettetésre. – Jó a mezőny, nyilván minden sportoló beleadja a száz százalékot. Nyilván, mert DEAC-os vagyok, meg mert szerintem mi vagyunk a legjobb csapat, bízom az aranyéremben mindegyik csapatunkkal. Nagyszerűek, főleg annak fényében, hogy pár srácunk kezdőnek számít, pár hónapja csatlakoztak hozzánk. Sikeres volt a toborzónk, a tavalyi kettő-hárommal szemben most már tíz sráccal tudunk dolgozni – nyilatkozta portálunknak Rafael.

Ócs Adrienn és Kovács Rafael

Forrás: Czinege Melinda

Ócs Adrienn vezetőedző közben már árgus szemmel figyelte tanítványai bemelegítését, de azért jutott egy kis ideje ránk is. – Bár gyakorlatilag minden hozzám tartozik, most leginkább a showcase-ből vettem ki a részem. Ez ötvözi a performance cheert meg a cheerleadinget.

Ebben érvényesül a koreográfia, a térformák, a zeneiség és a táncos elemek, ami kiegészül az akrobatikus elemekkel: stuntokkal basketokkal, különböző emelésekkel, dobásokkal.

Én találtam ki a koreográfiát, és azt is, mikor mi történjen a versenytalajon, mert az is nagyon fontos. Egy hónappal ezelőtt rést vettünk a Medikus Kupán Budapesten, ami ami remek rávezetése a MEFOB Fesztnek. Nagyon optimista vagyok, erős a csapatunk, a fiúk és a lányok is rengeteget fejlődtek a lányok is –hangsúlyozta Adrienn, aki nagyon bízott a kiváló szeplésben mindegyik csapatuknál.