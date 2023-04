Ahogy arról portálunkon is írtunk, péntektől hétfőig Debrecenben rendezik a MEFOB Fesztet. A négy napos eseményen nyolc sportág egyetemi csapatai, sportolói mérik össze tudásukat a bajnoki aranyért.

A MEFOB Feszt legtöbb eseményének helyt adó Dóczy utcai egyetemi sportcampuson kitűnő idő fogadta a kilátogatókat. Hatalmas volt a forgalom a híres Teniszke környékén, hiszen a közeli salakos pályákon javában folytak a tenisz küzdelmek, míg a kőhajításnyira lévő DESOK-ban a futsalosok vívtak késhegyre menő csatákat, hogy aztán átadják a helyüket a cheerleadereknek.

Rengeteg sportoló, sportvezető, egyetemista, vagy csak kíváncsiskodó tette tiszteletét a helyszíneken, mindenhonnan baráti csevej és nevetés hallatszott, beváltva a szervezők reményét, hogy az egyetemi sport ünnepe mellett kiváló közösség teremtő, erősítő rendezvényt varázsoltak a hosszú hétvégére.

Ottjártunkkor éppen a férfi futsal döntője ment szombat délután, a Debreceni Egyetem csapata próbálta bedarálni a pécsieket. Nem kellett félteni a dunántúliakat, nem ijedtek meg a több DEAC-játékossal felálló hazaiaktól, de miért is tették volna, hiszen náluk is több futsalos bűvölte a labdát. Némi meglepetésre a vendégek szereztek vezetést az elején, amit foggal körömmel óvtak nagyon sokáig, ám amikor már azt hihették, hogy sikerül kihúzni a meccset, az ezúttal zöld-sárgában feszítő cívisvárosiak fordítottak, és 3–1-re nyertek a nézők nagy örömére. Sok vezetőt és sportolót lehetett felfedezni az ünneplő tömegben a lelátón, köztük a brazil Thiagot is, akik érdeklődésünkre elmondta, combsérülése miatt még hetekig nélkülöznie kell őt a DEAC-nak, de reméli, az esetleges bronzcsatára már bevethető lesz.

A debreceniek második gólját szerző Tóth Attila portálunknak elmondta, végig az járt a fejében, nincs az az Isten, hogy egy olyan csapat nyerjen, amelyik csak a védekezésre összpontosít 37 percig.

– A pénteki elődöntőt elég könnyedén behúztuk, szerencsére hamar gólokat rúgtunk, az 5–1-es végeredmény is azt mutatja, megérdemelten jutottunk be a fináléba. Ott aztán hamar kaptunk egy gólt, a pécsiek beálltak védekezni 8-9 méterre, és onnantól kezdve végig mi támadtunk.

Eszméletlen sokat lőttünk kapura, rengeteget védett a kapusuk, aztán az utolsó három percben sikerült megfordítanunk a meccset.

Rácz Zsolti lőtte az elsőt a 37. minutumban, 28 másodperccel a vége pedig fordítottunk az én gólommal. A pécsiek kijöttek 5 a 4-re, és dudaszóra lőttük a harmadikat. Nagyon boldogok voltunk a lefújás után, de nem csak az eredmény miatt, hanem azért is mert, sokan kijöttek megnézni minket. Nagyon tetszik az egész MEFOB hangulata, jó ennyi sportolót, vezetőt és egyetemistát látni, akik önfeledten szurkolnak és remekül érzik magukat – nyilatkozta az Attika becenévre hallgató futsalos.

MSZ