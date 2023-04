Az ausztriai Linzben zajlott a háromcsillagos nemzetközi díjugrató verseny, amelynek a vasárnap délutánján megrendezett nagydíjában a résztvevő párosoknak lehetőségük volt a 2024-es párizsi olimpiára minősülési pályát teljesíteni. A hibahatár négy hibapont vagy annál jobb teljesítményt jelentett - írja a DEAC honlapja.

Hiába lovagolta le ifj. Szabó Gábor egy-egy verőhibával a pályát, sajnos nem sikerült a minősülési szint. A DEAC lovasa Mezőhegyes Chabalával, aki a két felvezető kvalifikációs versenyszámokba jó formát mutatott, egy potya fával teljesítette a pályát, de épphogy túllépte az alapidőt és a szigorú szabályok szerint így hat hibapont került fel az eredményjelzőre.

Bár az újabb minősülés nem jött össze, a négynapos linzi versenyen több szép eredményt is elért ifj. Szabó Gábor. Szombaton például a CSI1* Big Tour 125 cm-es számában harmadik, vasárnap 130 cm-en ötödik lett For the Moment nyergében.

Mindeközben másik lovasunk, Szabó-Máriás Sára Szilvásváradon az Abonyi László Emlékversenyen állt starthoz. Mind a három napon hibátlanul teljesítette a pályát Medallal: pénteken 130, szombaton és vasárnap 135 cm-en.