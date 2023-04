Kedden újra a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vendége lesz a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A negyeddöntőjében, a 18 órától kezdődő összecsapáson a párharc életben tartásáért lép pályára Andjelko Mandics együttese - emlékeztetett a cívisvárosi klub honlapja.

Debrecenben is nyerni tudott a címvédő Falco szombaton, így a rájátszás első körében már 2-0-ra vezetnek a vasiak. Zach Brown személyében hiába vesztették el egyik kulcsjátékosukat a teljes szezonra, az Oláh Gábor utcán is magabiztos játékkal rukkoltak elő, s második félidei parádés védekezésüknek köszönhetően már csak egy lépésre vannak az elődöntőbe jutástól. A cívisvárosiaknak már a negyedik mérkőzés kiharcolása is nagyon nehéz feladatnak tűnik, a legjobb négy közé jutás pedig már egy csodával felérő bravúr lenne.