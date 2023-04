Három és fél hónap megfeszített munka eredményeként a szombat délelőtt egy meghívásos versenyen ünnepelte a Flex-HD Sportegyesület az új tornatermének átadóját. A 400 négyzetméteres alapterületű terem és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek kiváló környezetet biztosítanak a minőségi munkához. Kovácsné Laurinyecz Julianna, a Flex-HD SE elnöke személyesen invtálta meg portálunkat az átadóra, aminek szívesen eleget is tettünk.

– Az előző helyünkön tavaly áprilisban jelezték, hogy eladták az épületet, és egy hónapunk van arra, hogy kiköltözzünk – elevenítette fel. – Akkor eléggé pánikba estünk, ám Kiss Ferenc, az épület új tulajdonosa jelezte, október végéig nincs szüksége az alsó részre, így az egyeztetések után abban maradtunk, november közepén költözünk majd ki. Megnéztünk több épületet is, de egyik sem felelt meg az igényeinknek. Aztán Nagy Gergely, a Kelet-Pannon Kft. cégvezetője felajánlotta, hogy a Déli sor 29. szám alatti udvarban kiakalíthatunk egy tornatermet. Közösen megterveztük, miként is lehetne a legjobban kihasználni a 400 négyzetméteres területet. A régi épületet gyakorlatilag visszabontották: kibővítették, megemelték a belmagasságot, úgy alakították ki a nyílászárókat, ablakokat, a kiszolgáló helyiségeket, ahogy azt mi kértük. Ennek a munkának az eredménye az új tornaterem, amit a az átadó után egy teremavató versennyel ünneplünk meg – mondta el Kovácsné Laurinyecz Julianna, és mér ment is tovább, hogy még utoljára szemügyre vegye az előkészületeket.

A Flex-HD Sportegyesület legifjabb aerobikosai

Forrás: Molnár Szilárd

Kovács Judit, az egyesület egyik edzőjét faggatva kiderült, mostantól versenytalaj is segíti a minél színvonalasabb munkát. – Március elején érkezett meg Németországból, így már mgfelelő versenyterületen és felületen tudunk dolgozni a sportolóinkkal, ami reményeink szerint még hatékonyabbá teszi majd a foglalkozásokat, ezáltal még jobban fejlődhetnek a versenyzőink – hangsúlyozta a szakember.

Az ünnepélyes átadón Kovácsné Laurinyecz Julianna és Nagy Gergely együtt vágták át a szalagot. – Korábbi ismeretségből már volt közös kapcsolódási pont az egyesülettel. A Flex-HD eredményeit országszerte ismerik, és úgy gondoltam, ha már tudunk segíteni, akkor hozzuk ki a maximumot a helyzetből. Nagyjából három és fél hónap alatt került 97 százalékos állapotba az épület, az apróságokat pedig év elején végeztük el – számolt be a cégvezető a szinte rohamtempóban elvégzett munkáról.

Ezt követően hangosabb lett a gyerekzsivaly, hiszen elkezdődött a verseny, amelyen 206 fiatal próbálhatta ki az új termet három turnusban, korosztályok szerint.

MSZ