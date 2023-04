Mint korábban megírtuk, Kovács Bendegúz a holland gigász, Ajax csapatában folytatja pályafutását. Az egykor a DVSC-ben is pallérozódó tehetség hatalmas lehetőséget kapott az élettől, s akár olyan futballisták nyomdokaira is léphet, mint korunk egyik legjobb irányítója, Dennis Bergkamp, aki szintén az amszterdamiaknál nevelkedett, majd ezt követően lett az Arsenal legendája.

Forrás: Kovács Ottó-Facebook

A fiatalról köztudott, hogy évekig járt a Tisza Tibor által megalapított Tisza Talent Management tréningjeire, s talán ennek is köszönheti a szintlépést. A HAON korábbi edzőjét kérdezte Bendegúz klubváltásáról. – Folyamatosan visszatérő játékos Bendegúz nálunk, legutóbb is jelezte, hogy amennyiben lesz lehetősége, nyáron is tréningezik majd az edzéseinken. Minimum négy évet foglalkoztunk vele, volt olyan hét, amikor majdnem minden nap megjelent az edzőkomplexumban.

Ő egy kitartó labdarúgó, amelynek meg is lett az eredménye, hiszen az Ajax leigazolta. Olyan lehetőséget kapott az élettől, amelyről minden gyerek álmodik. A fizikumához képest nagyon jól képzett futballista, rengeteget foglalkoztunk vele.

Az én alapelveim között szerepel, hogy a foglalkozások nagyon dinamikusak legyenek. Próbáljuk magasra tenni a mércét azokkal szemben, akikben látjuk az óriási potenciált – nyilatkozta a korábbi válogatott labdarúgó, majd hangsúlyozta:

tizenkilenc alkalommal nézték meg személyesen Kovács Bendegúzt, ennek megfelelően biztosra vehetjük, hogy fogunk még róla hallani a jövőben.

Forrás: Napló-archív

Orosz Krisztofer