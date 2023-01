Köztudott, hogy sok futballista profi labdarúgó karrierje után kizárólag edzősködéssel foglalkozik, vagy van példa arra is, miszerint sportigazgatóként vállalnak szerepet. Tisza Tibor esetében is igaz az első állítás – a mondhatni „klasszikus” út –, ám az egykor közönségkedvenc különleges pályát választott: műsorvezetőként is megállná a helyét a továbbiakban. A korábbi válogatott csatár a HAON-nak elmondta, vállalkozószellemű embernek tartja magát és élvezi az új kihívásokat.

– Korábban már lehetőséget kaptam arra, hogy a tévében is kipróbálhassam magam, de egy rövid ideje önálló közéleti témájú műsorban is megmutathatom a tudásomat. Mindig is érdekelt az a része a médiának, ahol olyan emberekkel dolgozhatok, akik komoly múlttal rendelkeznek.

Mióta az eszemet tudom, azóta vonz a siker, és hogy megtudjam, ki mitől lesz kiváló a maga területén, mi a titkuk. Ennek apropóján találtam ki többedmagammal a Respekt című műsort, ahová ilyen kaliberű személyeket hívok meg vendégnek.

Egyelőre jók a visszajelzések, de a legfontosabb, hogy miközben végzem a munkámat, jól érzem magam. Az egy másik kérdés, hogy mennyire leszek jó ebben a szerepkörben. Rengeteget próbálok fejlődni, tanulni minden nap, remélem, meglesz a gyümölcse – mondta, majd viccesen hozzátette: a futball befejezése után legtöbbször melegítőben öltözködik, így kellett keresnie egy olyan foglalkozást, ahol elegáns viseletben lehet.

Több fronton is helytállna

Tisza Tibor mentalitásának köszönhetően igyekszik több lábon állni, így családi vállalkozás keretein belül szerepet vállal egy debreceni étterem üzemeltetésében, illetve a TTM mellett a televíziózás is megtalálható napi rutinjában. Adódik a kérdés, hogyan fér bele huszonnégy órába ennyi munkavégzés. – A műsor maga nem vesz sok időt igénybe, de az arra való felkészülés mondhatni 0-24-ben zajlik. Folyamatosan próbálom magam fejleszteni, hanganyagokat hallgatok, azoktól igyekszek ellesni „skilleket”, akik már régóta szakmabeliek; erre szoktam azt mondani, mindig lehet tanulni. Továbbá beszédtechnika tanárhoz is járok, hiszen ez elengedhetetlen a szakmai képzettséghez. Folyamatosan nyitott szemmel járok, arra törekszem, hogy olyan embereket hívjak, akik engem is érdekelnek. Nem szeretnék elmenni a bulvárosodás irányába, hiába ez napjainkban a trend.

Igyekszem olyan műsort létrehozni, amely a nézőknek egyfajta útravaló is lehet a jövőben.

A családi vállalkozásban szerencsére a nagyobb szerep édesanyámra hárul, hiszen ő harminc éve a szakmában van. A TTM eljutott olyan szintre, hogy minden nap vannak foglalkozások, amiért nagyon hálás vagyok. Már Debrecenben is megépült az edzőpályánk, úgy érzem, igény van az egyéni képzésekre. A televíziózás pedig egy új szerelem az életemben, amelyből szintén a maximumot szeretném kihozni – árulta el az egykori Loki-kedvenc, aki egyébként a mai napig is aktív játékosa és utánpótlás szakmai vezetője a Bestrong SC gárdájának.

