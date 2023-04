A DVSC vasárnap este óriási győzelmet aratott a Zalaegerszeg vendégeként, s ezzel tovább tapadtak a harmadik helyezett Paksra. A találkozó túlnyomó részében a cívisvárosiak akarata érvényesült, s üde színfoltja volt a mérkőzésnek, amikor Bárány Donát a kapuba talált. A csatár a HAON-nak mesélt a találkozón szerzett benyomásairól. – Érdekes volt a mérkőzés, hiszen más felállásban játszottunk, ráadásul most először döntött a mester a két csatár mellett. Tudtam következtetni, hogy valószínűleg pályára fogok lépni. Nem volt sok időnk gyakorolni ezt a formációt, mindössze három-négy nap állt rendelkezésünkre.

Mindenki tudta a meccs előtt is, hogy vannak sérültjeink és eltiltottjaink, de remekül helytálltunk. Volt, amikor döcögött a játék, de összességében elégedettek lehetünk. Az eredmény nem feltétlen ezt tükrözi, de nem volt egyszerű a találkozó, sőt abban a periódusban amikor becseréltek, már a ZTE nyomott, ez nem könnyítette meg a dolgom.

A mester is azt kérte tőlem, hogy vegyem ki a részem a védekezésből, és mozogjak be az üres területekbe, szerencsére sikerült betalálnom, és el tudtuk hozni a három pontot – fogalmazott a csatár, majd hangsúlyozta: nem fogta meg lelkileg, hogy nem adták meg az első gólját, sokkal inkább motiválta ez a találkozó további részében.

„Otthon” játszottak

A DVSC idei szezonjában nem szokatlan, hogy idegenben is olyan érzete lehet a labdarúgóknak, mintha itthon játszanának. A híres zalaegerszegi túrát senkinek sem kell bemutatni, hiszen 5-6 óra utazást is igénybe vehet az út, de ez sem riasztotta vissza a hajdúsági szurkolókat: mintegy száz ultra foglalt helyet a ZTE Arénában. A mindent eldöntő találatot jegyző Bárány Donát szerint ez a tényező is a sikerük egyik titka. – Egészen elképesztő, hogy akár ilyen messzire is elkísérnek minket, bármerre is utazzunk a csapattal.

Szerencsésnek mondom magam, hiszen élvezem a fanatikusaink bizalmát, éppen ezért külön örülök, hogy valamit vissza tudtam nekik adni ezzel a találattal. Remélem, hogy a jövőben minél többször be tudok majd köszönni, s további győzelmekhez segíthetem a DVSC-t.

Mindenki láthatja, hogy így tudunk igazán sikeresek lenni, amikor az edzők, a játékosok és a szurkolók is egy irányba haladnak, úgy vélem, ez a sikerünk egyik kulcsa – mondta a közönségkedvenc.

Meccsről meccsre

Mindössze öt forduló van hátra az OTP Bank Liga idei kiírásából, s a Vasutasra nem vár egyszerű feladat, ha meg szeretné kaparintani a harmadik pozíciót. A végjátékban Szrdjan Blagojevicsék még találkoznak a Fehérvárral, a Pakssal, a Honvéddal, a Ferencvárossal és az Újpesttel is. Az sem segít Szécsi Márkék helyzetén, hogy a bronzéremre pályázó csapatok mindegyike győzelmet aratott a hétvégén. A Loki 17-es számú futballistája szerint fontos, hogy csak a következő összecsapásra koncentráljanak. – Véleményem szerint ugyanakkora motivációt jelent mindhárom együttesnek a hétvégi forduló a bajnokság végére.

Egyértelmű, hogy fontos volt az újabb siker ahhoz, hogy tapadjunk az élbolyhoz, de nem szoktunk ennyire előremenni. Minden alkalommal csak kisebb célokat tűzünk ki magunk elé, s igyekszünk azokat teljesíteni.

Öt forduló van még hátra, ennyi idő alatt kell megmutatnunk, hogy mire vagyunk képesek – nyilatkozta.

A DVSC a Zalaegerszeg elleni győzelmével továbbra is a negyedik helyen áll az OTP Bank Ligában. A következő meccsüket vasárnap játsszák majd Megyeri Balázsék a MOL Fehérvár ellen 15 óra 30 perces kezdéssel a Nagyerdei Stadionban.

Orosz Krisztofer