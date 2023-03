Hozta a papírformát a DVSC Schaeffler a női kézilabda NB I. szombati játéknapján, a piros-fehérek magabiztosan, 32–21-re nyertek az Érd otthonában. A Loki a Catherine Gabriel – Mariana Costa, Kácsor Gréta, Bordás Réka, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Petrus Mirtill sorral kezdett, és az első kivédekezett hazai támadás után Planéta szedett össze egy lepattanót a másik kapu előtt, megszerezve a meccs első találatát. Gyorsan fordítottak a hazaiak, de Gabriel első védését követően újfent egyenlített a Vasutas, majd a 12. percben Bordás Réka második találata – a beálló remek védekezése után szereztek labdát a piros-fehérek – azt jelentette, hogy visszavette a vezetést a Debrecen (5–6). Magához is hívta lányait a Horvát Rolandot januárban váltó Simics Judit, pedig az első játékrész első fele inkább a hazaiak szája íze szerint alakult.

Cserélt a kapuban a Loki, érkezett Ann-Cathrin Giegerich, de ez sem volt elég a vendég kispadnak, Szilágyi Zoltán is élt az első időkérés lehetőségével. A mérkőzés beharangozójában Szabó Nina portálunknak arról beszélt, nem szabad megengedniük, hogy az érdiek a saját tempójukra lassítsák a hajdúságiakat, mégis ez történt, a 20. perc táján érkezett is a gárda másik irányítója, hogy tüzet csiholjon a vendégek játékába. Ehhez képest megint a Pest vármegyeieknél volt az előny. A mieink dekoncentrációjára jó példa volt, hogy Szabó Nina labdaszerzését követően legalább 7-8 másodpercig üres volt a dunántúliak kapuja, de mire Hámori Konszuéla elszánta magát az ívelésre, Hadfi Gréta visszaért a kapuba, és lefülelte a próbálkozást. Ennek ellenére három góllal „elhúzott” a DVSC, ami a mérkőzés képét látva komoly előnynek számított. Petrus Mirtill egy szép ejtéssel állította be a 14–17-es félidei eredményt, így aránylag nyugodtan mehettek pihenőre a cívisvárosiak.

A folytatásra ismét Gabriel állt a debreceni gólvonalra, az olló pedig elkezdett nyílni, mivel jobban pörögtek Vámosék, és a francia válogatott kapus is elkapta fonalat. Már nyolccal (16–24, 43. perc) is ment a Vasutas, Simics ismét magához hívta tanítványait. Átmenetileg befagyott a 7-8 gólos vendégelőny, de a végére tovább hízott a különbség, végül 32–21-re nyert megérdemelten a Loki, amely mindössze 7 gólt kapott a második félidőben.

MSZ