A DVSC Schaeffler az érdiek vendége lesz a női kézilabda NB I. 18. fordulójában. Hosszú idő után ez volt az első alkalom, hogy egy teljes hetet tudott készülni a Vasutas a következő mérkőzésre, és ezt jó alaposan ki is használta Szilágyi Zoltán vezetőedző, hiszen szerdán például kétszer is edzettek a lányok.

A bennmaradásért küzdő érdieknél januárban edzőváltás történt, Horváth Roland helyét Simics Judit vette át. A Pest vármegyeiek eddig mindössze három győzelmet szereztek ebben az évadban, így csupán a NEKA gárdáját előzik meg a tabellán. A két csapat örökmérlege a sportstatisztika.com oldal kimutatása szerint kiegyenlített, 12 cívisvárosi győzelem mellett 2 döntetlent és 13 érdi sikert jegyez. Idegenben már egész más a kép, vendégként eddig mindössze néygszer nyert a Loki, kilencszer pedig a dunántúliak örülhettek. Ősszel magabiztos, 32–24-es győzelmet arattak Szabó Nináék a Hódosban, akiknek ezúttal elvileg idegenben sem szabadna, hogy gondot okozzon a két pont begyűjtése.

– Az első mérkőzésen magabiztosan nyertünk, most is ez lesz a célunk 0 szögezte le portálunknak Szabó Nina. – Videóztunk az ellenfélből, a szakmai stáb rámutatott azokra a lehetőségekre, amelyek segítségével esetleg olyan szituációkba tudjuk hozni őket, amikben bizonytalanok, és amivel mi élni tudunk. Kopecz Barbara nagyon jó szezont fut, mindenhonnan lő gátlástalanul, de Dávid-Azari Fruzsina és Fekete Bozsana is igen eredményes, rájuk mindenképpen figyelnünk kell. A balátlövő Gerháth Kincsőt fél évre vett kölcsön az Érd a napokban, benne biztos extra motiváció lesz, hogy hazai pályán jól mutatkozzon be a szurkolóknak. Úgy vélem a hazaiak majd igyekeznek lassítani a játékot, kizökkenteni minket a ritmusunkból, de nekünk saját magunkra kell figyelnünk, és nem beleragadni az ő tempójukba. Tiszteljük az ellenfelet, de mindenképp a két pont megszerzése a célunk – nyilatkozta az irányító.

Az Érd–DVSC Schaeffler mérkőzés szombaton 18 órától kezdődik az Asztalos Bence-Szalay Zoltán bírópáros sípjelére, az összecsapást a piros-fehérek hivatalos YouTube csatornája élőben közvetíti.

MSZ