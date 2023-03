Pénteken újabb versenyszámokkal és debreceni indulóval folytatódott az isztambuli Fedettpályás Atlétikai Európa-bajnokság.

A kontinensviadal második versenynapján a női rúdugrók selejtezőjét rendezték, melyben a DSI Debrecen többszörös magyar bajnoka, Klekner Hanga is érdekelt volt. A 19 fős mezőnyben megtalálhattuk a szlovén Tina Sutejt, a görög Aikaterini Stefanidit, vagy a címvédő finn Wilma Murtót, akik vezetik a ranglistát. Szabóné Molnár Krisztina tanítványa jó formában érkezett az Eb-re, de egyéni csúcs közeli eredmény kellett ahhoz, hogy esélye legyen beverekednie magát a legjobb nyolc közé és a döntőben folytathassa a versenyt. Hanga legjobbja fedettpályán 442, idén azonban 433-ig jutott.

Klekner Hanga

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A DSI klasszisa 410 centin kezdett, melyet elsőre teljesítette, majd következő kísérletre leverte a 430-ra tett lécet. Ezt a magasságot nyolcan ugrották át, ám a nagyágyúk még nem mutatkoztak be. Másodjára sem tudott javítani, így már csak egy lehetősége maradt, hogy versenyben maradjon. Sajnos harmadjára is leverte a lécet, így a török Busz Arikazannal együtt 410 centin zárták az Európa-bajnokságot – számolt be a DSI Debrecen honlapja.

HBN