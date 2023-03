A magyar férfi futsalválogatott fogadta a horvátokat kedden este a Főnix Arénában, a világbajnoki selejtezők csoportkörének utolsó fordulójában. A mieink rendkívül küzdelmes találkozón, fantasztikus játékkal 1–1-es döntetlent értek el az európai élvonalba tartozó csapattal szembe. A debreceni közönség remek hangulatot teremtett a csarnokban, zúgott a „ria, ria” és a „hajrá magyarok!” is.

A cívisvárosiak hamarosan újabb rangos eseményre látogathatnak el, ugyanis jövő héten pénteken kezdődik a női futsal Európa-bajnokság négyes döntője

– többek között a mieinkkel a mezőnyben – szintén a Főnixben. Az elődöntőben a magyar lányok az ukrán válogatottal, a másik ágon Spanyolország pedig Portugáliával küzd meg a vasárnapi fináléért.

A rendezvénnyel kapcsolatban Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője nyilatkozott a HAON-nak. – A szövetség azon van, hogy minél több labdarúgással és futsallal kapcsolatos rendezvényt hozzon hazánkba, szeretnénk, hogy a magyar sportrajongók élőben is megtapasztalhassák egy-egy világesemény légkörét, hangulatát. Ezért volt korábban Magyarországon többek között a női Bajnokok Ligája 2019-es döntője, a 2020-as UEFA Szuperkupa döntője, a 2021-es Európa-bajnokság három csoportmeccse vagy a 2022-2023-as Európa-liga döntője is.

Amikor a futsalos lányaink remek teljesítménnyel bejutottak az Európa-bajnokság négyes döntőjébe, akkor egyértelmű volt, hogy megpályázzuk a házigazda szerepét, és szerencsére elnyertük a rendezés jogát

– fogalmazott.

A szakember elmondta, nagyon bíznak benne, hogy minél többen szorítanak majd a magyar válogatottnak a Főnix Aréna lelátóin. – A spanyol és a portugál gárda kiemelkedik a kontinens mezőnyéből, ezért talán szerencsésnek is mondható a sorsolásunk.

Természetesen Ukrajna is rendkívül nehéz ellenfél lesz, de olyan támogatással, amit a fiúk kaptak a horvátok ellen, lehet esély a döntőbe jutásra.

Ezért reméljük, hogy nagyon sokan ott lesznek majd a nézőtéren és szurkolnak a lányoknak, főleg, mivel a DEAC hét játékosa is tagja a válogatottnak. Ráadásul Quirikó Vivien, a debreceni együttes vezetőedzője a válogatott stábjának is a tagja. Ahogy a fiúk meccsén, ezúttal is nagy szeretettel várjuk a debreceni diákokat, sportiskolásokat is a Főnixbe – hangsúlyozta.

Sipos Jenő elárulta, hogy a négyes döntő rendezésével hosszabb távú céljaik is vannak. – A nagypályás foci és a futsal sok mindenben kapcsolódik egymáshoz. Azt reméljük, hogy egy ilyen sportesemény még inkább népszerűbbé teheti a futsalt, a fiatalok esetében ez az utánpótlás szempontjából is nagyon fontos lehet – jegyezte meg.

A női futsal Eb-döntőt követően lesz még idén rangos nemzetközi futballtorna vármegyénkben.

Május 17. és június 2. között Magyarország rendezi az U17-es fiú labdarúgó Európa-bajnokságot, amelynek a Nagyerdei Stadion, a DEAC Egyetemi Sportcentrum és a Balmazújvárosi Városi Stadion is helyszíne lesz majd.

A hajdú-bihari pályákon kívül Budapesten, Felcsúton, Telkiben és Budaörsön lesznek még összecsapások. Az MLSZ szóvivője felhívta a figyelmet, hogy érdemes lesz követni a fiatalok küzdelmeit, hiszen a magyar és a külföldi válogatottakban olyan tehetségek szerepelnek majd, akik közül akár a jövő nagy sztárjai is kikerülhetnek.

