Gyermekkorától a súlyemelés körül forgott az élete Földi Józsefnek, aki féltestvére, Juhász Sándor hatására vágott bele ebbe a testet és lelket is megedző sportba. Nyolcévesen emelte először a feje fölé a súlyt, majd idővel az edzéseknek és a kitartásának köszönhetően elkezdtek jönni az eredmények is. Ifjúsági korosztályban váltósúlyban versenyzett, 71 kilogrammosan 65 kilót szakított, de 112 fölött lökött. Előbbi nem számított jónak, utóbbi annál inkább. Az országos versenyeken rendre bronzérmet szerzett, ami büszkeséggel töltötte el, hiszen akkoriban még rengeteg súlyemelő volt, például Debrecenben négy szakosztály is működött. Az aktív versenyzéssel egy idő után felhagyott, és a civil élet felé fordulva egy időre eltávolodott a sportágtól, de nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy ismét életre kellene hívni a súlyemelést Biharnagybajomban. Sokáig nem volt lehetősége rá, ám aztán 2007-ben eljött a megfelelő pillanat, augusztusban újraszervezte a súlyemelő szakosztályt, és elindította a műhelymunkát a településen. Erőfeszítéseit azóta számos éremmel hálálták meg tanítványai, országosan is eredményes munkájáért pedig 2018-ban a „Biharnagybajom sportjáért” kitüntetést vehette át a nagyközség polgármesterétől.

Forrás: Czinege Melinda

Portálunk otthonában látogatta meg a szakembert, hogy saját szemünkkel lássuk, mi a titka a bajomi súlyemelésnek. Megérkezvén a település központjában lévő címre József már a kapuban várt minket, majd beinvitált a takaros portára, ahol szembetűnt, hogy több mezőgazdasági gépjármű is állt a telek végében kialakított nyitott garázsban. Ebből nem nehéz kitalálni, házigazdánk amikor éppen nem edzést tart, mezőgazdasággal foglalkozik: 14 hektárnyi földjén búzát, kukoricát, napraforgót termeszt.

– Benne vagyok a mezőgazdaságban nyakig, körzeti szerelő voltam tizennyolc évig, tizenöt évig műhelykocsival jártam. Ismerem az összes nagy nyugati traktort, remek gyártmányok, de mégis régi, keleti-európai traktort használok, mert olcsó hozzá az alkatrész. Amikor megvettük őket a fiammal, teljesen kicsontoztuk, és újra összeraktuk őket. Ezek a vasak meghálálják a gondoskodást – mutatja az udvarban álló gépeket. – Gyertek be nyugodtan, a biztonság kedvéért elzártam Hektort, mert ugyan nagyon barátságos, de termeténél fogva könnyen felborítja az embert – ismertette, majd azzal a lendülettel már nyitotta is ki a ház ajtaját. Hektor egyébként boxer, méretét tekintve pedig akkora, mint egy kisebb borjú, szóval nem szívesen haragítanánk magunkra. Ám az is látszik, kölcsönös a rajongás a gazdival, József nem is bírta ki, hogy ne lapogassa meg szeretett kutyája oldalát, aki kissé szomorúan vette tudomásul, ezúttal nem fogja próbára tenni, mennyire állnak biztos lábakon a jövevények.

Forrás: Czinege Melinda

A ház egyik szobája a súlyemeléssel kapcsolatos relikviákkal van feldíszítve, József ezeket megmutatva beszélt a kezdetekről. Elővette a legféltettebben őrzött ereklyét is: a féltestvére, Juhász Sándor által nyert Sárrét legerősebb embere díjat. – Sanyi ifjúsági sportolóként volt a legeredményesebb, de felnőttként is nyert országos bajnoki címet 1955-ben és 1956-ban is. Az élete és sportolói pályafutása előtt tisztelgő Juhász Sándor-emlékversenyt eleinte Debrecenben és Hajdúszoboszlón rendezték meg, de én szerettem volna, ha szülőfalujában, Biharnagybajomban tartják, így megfogadtam, hazahozom a tornát. Egy év kemény munka után sikerült összeállítani egy jó súlyemelő csapatot, így meg tudtuk hirdetni a biharnagybajomi Juhász Sándor-emlékversenyt.

A jól sikerült első alkalom után már támogatott bennünket az önkormányzat és a súlyemelő szövetség is, így tavaly már a tizenötödik versenyt tartottuk a mi rendezésünkben, amely az évek során országos kiemelt súlyemelő viadallá nőtte ki magát.

Szeretném most is megköszönni a korábbi megyei sportvezetőknek és klubvezetőknek, hogy már jóval a szakosztályunk újjáalakulása előtt ápolták Sanyi emlékét, amikor életre hívták ezt az emlékversenyt – mondta el.

Nagy hagyományai vannak a bajomi súlyemelésnek, hiszen 1955 és 62 között, illetve a hetvenes évek második felében komoly súlyemelőélet volt a településen. Földi József ezt szerette volna feleleveníteni, mert ez a sportág nemcsak fizikailag fejleszti az embert, hanem akaraterőben is. A jól és szakszerűen elvégzett edzések hatására egy idő után a fiatal magabiztossá válik, kiegyensúlyozott lesz gondolkodásban és a munkában is – nem véletlenül tartja a mondás: ép testben ép lélek.