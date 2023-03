Az őszi szezonból mindenképp érdemes kiemelni a 13. fordulót, amikor is az Üllői útra látogattak a cívisvárosiak. Az összecsapást több góllal is nyerhette volna a Lokomotív, azonban Kassai Viktor ténykedése nyomán (két szabályos gólt nem adott meg a DVSC-nek, több vendégakciót is lesen állított meg, tévesen, illetve nem fújta be Budovinszky kezezését sem) 0–0-val zárult a derbi. Talán sokakban felrémlik a Nemzeti Sport másnapi címlapja (november 28.), melyen ez állt: Kassai–DVSC 0-0.