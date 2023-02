A tavaly még extraligás, listavezető DVTK együttesét fogadta a felnőtt női röplabda NB I-ben a DSZC-Eötvös DSE vasárnap este. Az ellenfelek a legelső fordulóban már játszottak egymással, akkor a DVTK leiskolázta a hajdúságiakat, szettenként csak 7, 16 és 10 pontot engedélyezett – tudatta híradásában a klub. A két együttes között nagy a különbség a lehetőségeket és a célokat tekintve is.

Mindezek ellenére a házigazdák kezdték jobban a mérkőzést, az első két pontot egy miskolci hiba és Alison Muldrow ász nyitása után szerezték meg. Ezután egymás hibáiból éltek a csapatok, és mivel hazai oldalon ebből több sikeredett, 7:9-nél debreceni időkérés következett.

Nagy csatában 15-nél be is érték nagynevű ellenfelüket a lelkesen játszó „eötvösös” lányok. Sőt, 19:16-nál Alison Muldrow eredményes sánca után már vendég időkérés következett. A végjáték a borsodi gárdának sikerült jobban, mely meg is nyerte az első szettet.

A másodikban Tea Terzievska rontott nyitása után a DVTK-ban játszó Vajdova Alexandra 3 ászt szervált, így 0:4 ált az eredményjelzőn.

Juhász Flóra szép sánca és Berza Fanni eredményes támadása után 6:6-nál kiegyenlített a DSZC-Eötvös DSE, a két szurkolótábor pedig kiváló hangulatot teremtett.

A középjátékban 4 pontos előnyt szerzett a magassági és ütőerő fölényben játszó DVTK, de a hazaiak minden pontért harcolva 14-nél ledolgozták a hátrányt, sőt 15:14-re, majd 16:15-re is vezettek. 19:19-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de a rutinosabb miskolciak végül 22:24 után értékesítették az ötödik szettlabdájukat.

A harmadik játszmában Berza Fanni támadásai után még 4:3-ra a hazaiaknál volt a fór, ám aztán ismét nem sikerült Vajdova Alexandra erős nyitásait hatástalanítani, így 4:9-nél hazai időkérés következett. 7:11-ig, majd 13:16-ig szépen zárkóztak is a hajdúságiak, de innen már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést a rutinos vendégcsapat. Hazai oldalon még Pálfi Kitti, Juhász Flóra és Alison Muldrow pontjainak tapsolhattak a hazaiakkal szimpatizáló szurkolók, de végül győzött a túlerő. A cívisvárosiaknak nincs okuk kesergésre, hiszen a szezon egyik legjobb játékával, három szettben is megszorongattak a listavezetőt.

Szombathy András, az Eötvös vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy büszke a csapatukra, mert a listavezető ellen mindhárom szettben sikerült jó játékkal szoros eredményt elérni.



A DSZC-Eötvös DSE legközelebb március 4-én a táblázaton közvetlenül előtte álló UTE csapatához látogat.

HBN