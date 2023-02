Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya volt a Labdarúgás elmélete és gyakorlata díszelőadásának vendége kedd este a Debreceni Egyetemen. Előzetesen is sejteni lehetett, hogy hatalmas lesz az érdeklődés az olasz tréner előadására, akinek a vezetésével számos sporttörténelmi sikert aratott a nemzeti tizenegy. Nem is kellett csalódnunk, rengetegen – köztük a Lokiból a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs, valamint Megyeri Balázs – voltak kíváncsiak a talján szakember előadására, melynek a Magyar szívvel olaszként – A magyar labdarúgás szolgálatában címet adták, hisz közismert, hogy a tréner több okból kifolyólag szorosan kötődik hazánkhoz.

Forrás: Czinege Melinda

A bevonuló Marco Rossi széles mosollyal üdvözölte az első sorban helyet foglaló Dzsudzsák Balázst, aki a beszélgetés egy pontján csatlakozott is a kanapén helyet foglaló szövetségi kapitányhoz.

Egy időre Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya is csatlakozott

Forrás: Czinege Melinda

– Nagy megtiszteltetés, hogy meghívtak az ország és Kelet-Európa egyik legrégebbi egyetemére egy ilyen szép eseménysorozat részeként. Emellett nagy örömömre szolgál, hogy itt láthatom azt a Dzsudzsák Balázst, aki teljesen megérdemelten a legtöbb válogatottsággal rendelkező magyar futballista, mert semmit nem kapott ingyen, mindenért keményen megdolgozott – fejtette ki Rossi, aki egyebek mellett megosztott egy, a nagypapájáról szóló történetet, akinek az idoljai az Aranycsapat, a Honvéd és a nagy Torino játékosai voltak. – A nagypapám mindhárom csapat keretét fejből fújta, szinte hetente hallottam tőle. Ezek rám is nagy hatással voltak, a sors kezének tudom be, hogy később épp a Honvéddal nyertem bajnoki címet, most pedig a magyar válogatott szövetségi kapitánya lehetek – fogalmazott a sikeredző, aki azt is megosztotta a hallgatósággal, számára a nemzeti tizenegy kispadja a csúcs, és nem is gondolkodik más megkeresésen.

Forrás: Czinege Melinda

A díszelőadás teljes beszámolóját holnap olvashatják a HAON-on.

MSZ