Nyitott karosszériában, néhány centivel az aszfalt felett 120-130-cal száguldani. Ez a gokart, aminek az ob-sorozatában a debreceni Fehér Norbert a második helyén végzett a 2022-es idényben. A Haonnal meglátogattuk a versenyzőt az otthonában – ami egyben a műhelye is –, hogy egy kis bepillantást nyerhessünk a kulisszák mögé.

A versenyzőtől már egészen fiatal korábban sem állt távol a sebesség iránti rajongás, hiszen szabadidős elfoglaltságként gyakran motorozott. – Befejeztem, amikor családom lett és született két szép gyermekem. Sajnos nagyon veszélyesnek tartottam, főleg közúton, a versenypályás változat pedig annyira nem vonzott. Aztán szerettem volna egy olyan sportágat találni, ami kevésbé veszélyes, de mégis meg tudja adni azt az adrenalint, ami hiányzik – fogalmazott.

– Az első versenyszerű gokartomat 25 évesen vettem, azzal jártunk a barátaimmal Máriapócsra amatőr pályanapokra – elevenítette fel a kezdeteket. –

Ez aztán szépen kiforrta magát és így lettek egyre komolyabb versenygépeim, ami mellett állunk az már felső kategóriás. Sok mindenkit ismertem meg ezeken az alkalmakon, akiket azóta már barátaimnak nevezhetek.

Ők vettek rá arra, hogy próbáljuk ki magunkat egy komolyabb versenyen is – emlékezett vissza. Hozzátette, így indultunk el egy Gokart Talent Cup (GTC) elnevezésű sorozatban, amit 2019-ben megnyert.

Ezt pedig az Országos Gokart-bajnokság követte, a sorozatban 2020-ban és 2022-ben is második lett a kz2 kategóriában. Ezen kívül a cseh, osztrák, szlovák és magyar helyszínekkel rendelkező Morva-kupára szoktak nevezni. – Ez azért különleges mert az ob-n általában 9-10 versenyző rajtol el, itt azonban 40-50 induló is van egy kategóriában. Ezt a mezőnyt ketté szokták osztani, de akkor is

20-25 gokartos van a pályán. Ott már megy a „darálás”, a test-test elleni küzdelem, nem kímélnek senkit a fiúk, csak a győzelem számít

– fogalmazott.

Fehér Norbert már napokkal a megmérettetések előtt elkezdi a készülődést. – Egy versenyhétvége csütörtök délelőttől vasárnap estig tart, de én már hétfőn teljesen be vagyok zsongva. Ilyenkor az egész hét arról szól, hogy szétszedjük gépet és felújítjuk, csavarokat és csapágyakat cserélünk, átnézzük az egészet, hogy min kell javítgatni. Illetve a verseny előtt van két nap szabadedzés, ezeken az estéken is szerelünk, mert mindig van mit csinálni.

Nagyon sokat jelent, hogy Uzonyi Péter barátom idejét és energiáját nem sajnálva rengeteget segít nekem

– mondta.

Fehér Norbert mutatja meg a fedélzeti számítógépet | Forrás: Kiss Annamarie

A versenyzés komolyságát jelzi, hogy minden gokart fel van szerelve egy fedélzeti számítógéppel, ami rengeteg adattal szolgál a pilótának a versenyt követően. – Ez a műszer méri a dőlésszöget, a féktávokat, a kigyorsításokat. A GPS alapú helymeghatározás segítségével 50 cm-es pontossággal be tud mérni, hogy hol vagyok a pályán. Természetesen mutatja a sebességet, a motor fordulatszámát a sebesség fokozatát és a köridőket is, ráadásul szektorokra bontva – jegyezte meg. A versenyzők minden alkalommal, ahogy lemennek a pályáról egyből leülnek kielemezni a számítógép által rögzített információkat és levonják a tanulságokat.

A gokartos elárulta, hogy nemcsak a futamok előtt foglalkozik a géppel, hanem ahogy van ideje, munka után lemegy a garázsba és nekiáll alkatrészeket cserélni. – Állandóan van mivel bíbelődni, hetente általában 5-6 órát eltöltök ezzel. A két lányom is szokott segíteni, hozzák a szerszámokat, rendezgetik a csavarokat nagy örömömre – mondta nevetve. Hozzátette, nagyon hálás érte, hogy a felesége és a családja is támogatja őt a versenyzésben.

Ahogy már korábban erről szó esett, az országos bajnokság második helyezettje azért hagyott fel a közúti motorozással, mert túl veszélyesnek találta azt. Kíváncsiak voltunk, hogy a gokartozást tekintve hogy áll ezzel a kérdéssel. –

Egy nyitott járműben ülünk néhány centiméterrel a föld felett és óránkénti 120-130 kilométeres sebességgel közlekedünk.

Kötelezően be kell tartani egészen szigorú biztonsági előírásokat: homologizált vázzal, ruhával és sisakkal kell rendelkeznünk. Természetesen ez nem ment meg attól senkit, hogy kezét-lábát törje ha felborul. Sajnos láttam már ilyen balesetet, úgyhogy nem egy balettóra de közel sem annyira kockázatos mint a közúti motorozás – vélekedett.

Napjainkban egyre népszerűbb elfoglaltságnak számít hétvégente elmenni gokartozni valamelyik környékbeli pályára. Arról érdeklődtünk, hogy mi a különbség a bérelhető és a versenygépek között. – A bérelhető gokartok 4 üteműek, 270 köbcentiméteres a motorjuk, nagy a tömegük és általában 9 lóerősek. Az enyém 2 ütemű, 125 köbcentiméteres, azonban csak 94 kg a súlya, de 51 lóerős.

Ennek a kis járgánynak a súly-lóerő aránya magasabb, mint egy versenyautóé, úgyhogy alattam 3,4 másodperc alatt gyorsul fel száz kilométer per órás sebességre,

azonban egy kisebb pilótával ez még egy-két tizeddel kevesebb is lehet – osztotta meg velünk a lenyűgöző számokat.

Adódott a kérdés, hogy vezetési élményben milyen különbséget lehet tapasztalni a kétféle jármű között. –

Órási a differencia. Mintha egy villamosról átülne az ember egy japán nagysebességű vonatra.

A bérgokartnak hosszú a reakcióideje, lassan gyorsul, viszont már a „legegyszerűbb” versenygép is nagyon agresszív, hatalmas élmény vezetni. Akkor döntöttem el, hogy belevágok ebbe, amikor az először kipróbáltam egy ilyet és úgy szálltam ki, hogy fülig ért a szám – emlékezett vissza.

Fehér Norbert megmutatta szimulátorát is | Forrás: Kiss Annamarie

A gokartja után Fehér Norbert megmutatta nekünk a saját maga által, elemenként összerakott szimulátorát is, amelyen gyakorolni szokott. Egy játékkonzol van összekötve kormánnyal, pedálokkal, sebességváltóval és kézifékkel. Az egész szett egy versenyautó mintájára van felépítve, professzionális üléssel, hogy minél inkább valóságos legyen az élmény. A virtuális edzés bárki számára elérhető „játékokkal” folyik, ezek annyira élethűek, hogy még a gumik és a fékek üzemi hőfokon tartására is oda kell figyelni versenyzés közben.

A debreceni gokartos elmondása szerint a koncentráción és a reflexeken rengeteget fejlesztenek ezek az autós játékok. Nem véletlen, hogy ma már a formula–1-es pilótáknak kötelező jelleggel részt kell venniük ilyen szimulátoros tréningeken is.

Végül a házigazda nekem is felajánlotta a lehetőséget, hogy tegyem próbára magam. Őt elnézve eleve nem gondoltam, hogy egyszerű feladat irányítani egy virtuális versenyautót. A feltételezésem jogos volt: borzasztóan nehéz. Tizedmásodperceken múlik, hogy az ember jól vesz-e be egy kanyart vagy sem. Gyorsan kiderült, hogy egyelőre még nem vehetem át Max Verstappen helyét a Red Bullnál, hiszen a mellékelt videón is látszik, hogy igen hamar a sóderágyban kötöttem ki. Ettől függetlenül emlékezetes és tanulságos élmény volt ilyen környezetben megtapasztalni, mit is jelent a sebesség.

Elköszönésképpen Fehér Norbert elárulta nekünk, hogy hamarosan megérkezik majd az a gokart, ami a 2023-as idényben lesz majd hű társa. Mi pedig mindenképpen ott leszünk, amikor összeszerelik és kipróbálják az új gépet.

Bakos Attila