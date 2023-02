Nagyon izgultam, lázasan készültem (igaz, inkább már csak amikor nagyon muszáj volt), tudtam, nincs mese, ezt meg kell csinálnom, eddigi életem legnagyobb kihívása vár rám. Engem az érettségi tartott lázban 2005 tavaszán, míg a debreceni sportszeretők sokkal inkább azzal voltak elfoglalva, megszerzi-e a Loki története első bajnoki aranyérmét az élvonalban.

Nekem sikerült, és a DVSC-nek is, megugrottunk egy nagy akadályt. Az én sikerem érthető módon kevesebb embert hozott lázba, így a továbbiakban inkább nézzük, miként alakult a piros-fehérek 2004/05-ös szezonja az Arany Ászok Ligában.

Még a pontvadászat kezdete előtt, nyáron érkezett többek között Csernyánszki Norbert, Virág Béla, Sitku Illés, Kerekes Zsombor és Komlósi Ádám. Azonban akadtak távozók is, Bajzát Péter Németországba szerződött, és Tisza Tibor is eligazolt. 2004. augusztus 7-én kezdődött a kiírás, a DVSC egy 2–1-es Honvéd-veréssel indított. A folytatásban is jöttek a sikerek, ugyan becsúszott egy-egy vereség, de pozitív volt a Loki mérlege. Aztán az Újpest 2–1-re legyőzte az Oláh Gábor utcán a hazaiakat, október 30-án pedig a Pápa otthonában ikszelt a cívisvárosi egylet (1–1).

Ez elég is volt ahhoz, hogy Szentes Lázárnak megköszönjék a munkáját, november 4-én kiderült, Supka Attila ül le a Loki kispadjára. Az új mester november 7-én debütált a Ferencváros elleni hazai derbin, nem is akárhogy, 2–0-ra győzött a Debrecen.

November 28-án pihenőre vonultak a csapatok, és majd csak március 12-én lehetett látni őket újra a pályán tétmeccsen. A DVSC a ZTE felett aratott 2–0-s győzelemmel mondott búcsút az óévnek, féltávnál 32 ponttal a tabella második helyén álltak Supka Attila tanítványai. A tél folyamán visszarendelték Dzsudzsák Balázst Létavértesről, a klasszis további pályafutását senkinek sem kell bemutatni.

A folytatásban menetelt a Debrecen, jól alakult a tavasz, aminek az lett az eredménye, hogy a 28. fordulóra el is dőlt, a Lokomotív megnyerte a kiírást. A Békéscsaba 5-1-es kiütése után másnap a Fradi 2–0-ra kikapott a Pécstől, így nem maradt esélye az elsőségre. Az utolsó előtti körben telt ház előtt, 3–1-re győztek Sándor Tamásék, akik félmeztelenül, hason csúszva érkeztek meg a B-közép elé az összecsapás végén.

Érdekesség, hogy épp a pécsiekkel találkoztak akkori utolsó hazai bajnokijukon Dombi Tibiék, az Oláh Gábor utcán tapsvihar fogadta a pécsieket, akiknek a debreceni szurkolók megköszönték, hogy legyőzték az FTC-t, ezzel hozzásegítve kedvenceiket az elsőséghez. A diadal után közel negyvenezres tömeg ünnepelt a Kossuth téren, fantasztikus hangulatot teremtve a belvárosban. Az idény legjobbjának Halmosi Pétert választották meg, ő kapta a Zilahi-díjat, a házi gólkirály pedig Igor Bogdanovics lett 15 találattal.

Ne gondolja senki, hogy a cikknek nincsen apropója, a részletek hamarosan kiderülnek, érdemes figyelni!

KSZD