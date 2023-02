Nyírbátorba látogatott a Debreceni Egyetem futsalcsapata, ahol az alapszakasz utolsó mérkőzését vívta meg. Komoly tétje is volt a találkozónak, hiszen győzelem esetén az ötödik pozícióban is végezhettek Elek Gergő tanítványai.

Az összecsapás egy kiállítással és hazai vezetéssel indult, melyre jól reagált Elek Gergő legénysége, s a 10. percben Tóth Attila révén egalizálni tudtak (1–1). Egy perccel később azonban ismét a bátori publikum örülhetett, hiszen ismét megszerezték az előnyt a szabolcsiak (2–1). Újabb egy minutum elteltével újfent egyenlített a debreceni csapat, Tóth Attila duplázott (2–2), majd Rácz Zsolt juttatta előnyhöz a fekete-fehér vendégeket (2–3). Tóth Attila kirobbanó formában volt, hiszen pár pillanattal később megszerezte harmadik találatát 2–4-re alakítva az állást. A hazaiak nem adták olcsón a bőrüket, előbb a 18. percben, majd a 31.-ben találtak be, így a végjátékra döntetlennel fordultak a felek (4–4). A végig lüktető iramban zajló találkozón nem sokkal a lefújás előtt tízméterest végezhetett el a Nyírbátor, de Krajcsi védett, amely után szabálytalankodtak vele szemben, így büntetőt ítéltek a hajdúságiak javára és Rácz Zsolt megszerezte a győzelmet jelentő gólt csapatának (4–5).

A találkozón ugyan nem léphetett pályára a Debreceni Egyetem együttesének csapatkapitánya, Vass Ottó, ám így is a helyszínen tekintette meg az összecsapást. A DEAC játékosa a HAON-nak elmondta, végletekig kiélezett meccsen vannak túl. – Az első percben kiállították a kapusunkat, ellenfelünk pedig megszerezte a vezetést. Azt láttam a srácokon, hogy megfogta őket a korai gól, ezt követően azonban megfordítottuk az eredményt, de a Nyírbátor nem adta könnyen magát. Rengeteg szabálytalanság volt, 5-6 tízméteres is, amelyből mi hármat gólra váltottunk, a hazaiak pedig egyet sem. A legvégén is ellenünk ítélt a bíró, a tízméterest Krajcsi Bence parádésan védte, a kipattanónál azonban szabálytalankodtak ellene, így mi következtünk büntetőrúgással, s második próbálkozásra betaláltunk, így megnyertük a találkozót. A mai napon inkább az akarat dominált, de a srácok szíve a helyén volt, nagyon büszke vagyok rájuk – nyilatkozta a fekete-fehérek kapitánya.

Orosz Krisztofer