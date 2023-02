Két hete elkezdődtek a vármegyei I. osztály küzdelmei Hajdú-Biharban is, s a Sárrétudvari együttese az első két találkozóját kapott gól nélkül nyerte meg. Szabó Lajos legénysége előbb a DSI vendégeként aratott 6–0-s győzelmet, majd múlt héten a mezőny első feléhez tartozó DASE együttesét fektette 2–0 arányban két vállra. A remekül rajtoló zöld mezesek vezetőedzője a Haonnak értékelte a sikeres szezonkezdetet. – Viszonylag közepes felkészülésen vagyunk túl, a tréningek alatt azonban nem az elvégzett munkával, hanem a létszámmal volt inkább probléma. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a játékosok zömével így is tudtunk találkozni, és olyan feladatokat gyakorolni, amelyekben hiányosságaink voltak.

Már ősszel is megvoltak az előjelei annak, hogy a tavaszi etapban sikeresebbek lehetünk, hiszen sok döntetlent játszottunk, illetve akadtak olyan alkalmak is, amikor kevesen múlott a győzelem.

Igyekeztünk a játékszerkezeten is változtatni, s ennek a lecsapódása egyelőre pozitív. A felkészülés alatt szó esett többek között tavaszi céljainkról is, egyértelmű, hogy nem lehetünk már a tabella legelején, de stabil középcsapat lennénk, továbbá az tavaszi tabellán az első ötben végeznénk – kezdte a tréner.

Magabiztos győzelem

Talán kevesen számítottak a Sárréti DSK impozáns kezdésére, de a csapat szurkolói és a szakvezetője szerint egy hosszú folyamat elején vannak, s örül a náluk sokkal esélyesebbnek tartott DASE legyőzésének. – Kimondott célunk, hogy jövőre szeretnénk egy ütőképes csapatot alkotni, amelynek az alapjait idén fektethetjük le.

Örülök neki, hogy helyi kötődésű játékosok alkotják a keretünket, hiszen így a fanatikusaink is sárréti futballistákat nézhetnek a pályán hétről hétre. Fontos elem ez, mert sokkal szívesebben látogatnak ki a szurkolók, ha a településhez köthető sportolót nézhetnek, mintha mondjuk győri lenne az illető.

Azok a játékosok, akik még mindig fiatalok, rutint szereztek, így mi is eredményesen szerepelhetünk. Úgy vélem, hogy a DASE ellen nem volt kérdés a látottak alapján a győzelem. A debreceniek is remek együttest alkotnak, de az első félidőben szerzett gólunk eldöntötte a mérkőzést, amelyen több találatot is jegyezhettünk volna, de így sem lehetek elégedetlen – folytatta a szakember.

Fókuszban a Balmazújváros

A Hajdú-Bihar vármegyei I. osztály mezőnye elég erősnek és kiegyenlítettnek mondható az idei évben, ahol olykor nüanszok dönthetnek a mérkőzések győzteséről. A remek kezdést követően sem pihenhet Szabó Lajos csapata, hiszen a következő fordulóban a tabellán szintén előrébb helyezkedő Balmazújváros ellen szállnak harcba, s gyűjtenék be az újabb három pontot. – Jó együttesnek tartom a Balmazújvárost, nem véletlen állnak a 9. pozícióban. Kiváló munka is zajlik a fürdővárosban, akik ellen minden együttesnek meg kell szenvedni. Remek motivációt jelent számunkra, hogy győzelem esetén 3 pontra lehetnénk mi is a következő ellenfelünktől. Az őszi mérkőzésből le kell vonjuk a megfelelő következtetéseket a siker érdekében.

Úgy vélem, hogy lehet esélyünk, hiszen a vármegyei futball arról szól, hogy az edzők el tudják hitetni játékosaikkal, hogy el tudják érni céljaikat, s akár bárkit meg tudnak verni.

Amennyiben ez nekünk is sikerül, akkor akár újabb pontokkal gazdagodhatunk – nyilatkozta a tréner, aki kiemelte fokozatosan, lépésről lépésre szeretnének fentebb lépni és fejlődni a bajnokságban.

