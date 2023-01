A szezon egyik legfontosabb hétvégéje vár a DEAC jégkorongcsapatára, hiszen jön a Magyar Kupa négyes döntője.

A Tüskecsarnokban szombaton délután 16 órától a Budapest Jégkorong Akadémiával szemben harcolhatja ki György József együttese a döntőbe jutást.

A Debreceni Egyetem gárdája immár második éve érkezik címvédőként a final fourba, hiszen 2021-ben Debrecenben, 2022-ben pedig Székesfehérváron – épp a házigazdát győzve le a fináléban – is elhódította a trófeát.

A másik elődöntőt 19.45-től rendezik, az UTE a Fehérvárral csap össze. Vasárnap a két párharc győztese este háromnegyed nyolctól vívja meg az aranycsatát, még előtte a bronzmeccset 16 órától rendezik.

Bármi megtörténhet

A cívisvárosi hokisoktól Molnár Dávid, a gárda csapatkapitánya beszélt a megmérettetés előtt. – Nehéz időszakban vagyunk sajnos, nem úgy jön ki a lépés, ahogy azt szeretnénk. Ez meglátszik a bajnokságban is. Sok játékosunk küzd betegséggel, ezért még kérdéses, hogy milyen összeállításban lépünk majd jégre a hétvégén. Nagy bízom benne, hogy meggyógyulnak addig és teljes kerettel állhatunk ki – mondta.

A DHK-ban nevelkedő sportoló úgy érzi, címvédőként önbizalommal felvértezve érkezhetnek meg a fővárosba.

– Ahogy most, az előző két évben is nekünk volt talán a legkevesebb vesztenivalónk. Úgy szeretnénk hazatérni, hogy mindent megtettünk a kupa elhódításáért – hangsúlyozta.

A DEAC-nak nem lesz könnyű dolga, hiszen az Erste Liga alapszakaszának jelenlegi második helyezettje, a remek formában lévő Budapest Jégkorong Akadémia próbálja majd útját állni az elődöntőben. A másik ágon az UTE és a Hydro Fehérvár csapnak össze. Arról érdeklődtünk Molnár Dávidtól, hogy jobban örült volna-e, a bajnokságban eddig szerényebb idényt produkáló újpestieknek. – Itt már nincs könnyű ellenfél, aki idáig eljutott az már letett valamit az asztalra.

Mi is bizonyítottuk az elmúlt két évben, hogy bármi megtörténhet egy-egy meccsen.

Azt tudjuk, hogy az ellenfelünk kiváló formában van, de nagyon bízunk benne, hogy bejutunk a döntőbe – fogalmazott.

Parázs csata

Valóban, nem sok csapat tudta eddig legyőzni a BJA együttesét az Erste Ligában, de pont a debreceni fiúknak már kétszer sikerült, a recept tehát megvan. – Hamar szereztük meg a vezetést ezeken a találkozókon, aztán tartottuk az eredményt és kontratámadásokra építettünk. Egy igazi parázs csatát várok szombaton, debreceni továbbjutással – tette hozzá.

Berta Ákos az előző szezont követően bejelentette visszavonulását, a megüresedett csapatkapitányi pozíciót pedig Molnár Dávid kapta meg. – Az elején nehéz volt belerázódni, hiszen új helyzet volt ez nekem. Azonban már korábban is említettem, hogy a rutinosabb társak is segítik a dolgomat, nem rám hárul minden felelősség, mert több vezető is van a társaságban – mondta, kicsit betekintést engedve az együttesen belüli viszonyokba. A kapitány végül megjegyezte, mindenki próbálja egy irányba húzni a hajójukat, ez lehet a sikerük kulcsa.

BA