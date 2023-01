Szerdán elrajtol a svéd-lengyel rendezésű olimpiai kvalifikációs férfi kézilabda-világbajnokság, melyen a magyar válogatott is harcba száll. Chema Rodríguez tanítványai csütörtökön 18 órától Dél-Korea csapata ellen kezdik meg szereplésüket Kristianstadban, majd szombaton 20.30-tól Izlanddal, jövő hétfőn pedig 20.30-tól Portugáliával csapnak össze. A középdöntőbe az első három helyezett jut, ahova magukkal viszik a másik két továbbjutó elleni eredményüket.

Emlékezetes, hogy tavaly januárban az Eb-n, amelyet Magyarország és Szlovákia közösen rendezett, a mieink a csoportkörben kiestek és a 15. helyen végeztek. Mándi Norbert, a DEAC férfi kézilabdacsapatának edzője reméli, ez a világverseny jobban sikerül majd a nemzeti együttes számára. – Bízunk benne, hogy az Eb tapasztalatait és sikertelenségét a javunkra fordítjuk, és szépen teljesít majd a gárda. Nehéz csoportba kerültek a magyarok, nem lesz könnyű a továbbjutás.

Már az első találkozón sok múlhat, Dél-Korea fekete lónak számít, a stílusuk nem biztos, hogy fekszik Bodóéknak.

Izland és Portugália ellen is ki-ki meccsre számítok, a védekezés lehet a kulcs, illetve az, hogy miként tudják majd beépíteni azokat az új elemeket, amelyeket kitaláltak – fogalmazott a debreceniek trénere.

Nem adták ki magukat

Múlt héten két felkészülési találkozót is vívtak Lékai Mátéék Szlovéniával szemben. Csütörtökön Ljutomerben 28–27-re Mikler Rolandék győzedelmeskedtek, azonban szombaton Nagykanizsán 32–29-re alulmaradtak. – Az első összecsapást nem adták sehol, de a másodikat megnéztem. Látszott, hogy fáradtak voltak a kezek, a lábak, azonban messzemenő következtetéseket nem lehet levonni abból a derbiből. Biztos vagyok benne, hogy nem ennyi a magyarok repertoárja, benne van a pakliban, hogy szándékosan nem adták ki magukat. Egy dolog biztos, a széleken is erőltetni kell majd a támadások befejezését – vélekedett Mándi Norbert, aki a kerettel kapcsolatban kiemelte, Máté Dominik hiánya nagy érvágás, ahogy az is, hogy Juhász Ádám is lemarad a vb-ről.

A koronavírus-járvány miatt továbbra is érvényben vannak bizonyos szabályok, a legfontosabb talán, hogy a rajt előtt minden játékosnak PCR-tesztelésen kell átesnie. Mándi szerint egy-két pozitív eset könnyedén átírhatja a csapatok terveit.

A DEAC szakvezetője egyébként már várja a tornát, nézni fogja az összecsapásokat, amelyekből sokat lehet tanulni. Mándi úgy véli, a spanyol, svéd, dán hármas végezhet a dobogón. Az is kiderült, hogy a DEAC programjában az edzések mellett egy-két közös meccsnézés is be van iktatva.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Mikler Roland (OTP Bank-Pick Szeged), Székely Márton (Mol Tatabánya), Palasics Kristóf (HSA NEKA)

Jobbszélsők: Rodríguez Pedro (Mol Tatabánya), Bujdosó Bendegúz (Ferencváros)

Jobbátlövők: Ilic Zoran (Telekom Veszprém), Leimeter Csaba (PPD Zagreb – Horvátország), Ancsin Gábor (Mol Tatabánya)

Irányítók: Lékai Máté (Ferencváros), Hanusz Egon (TVB Stuttgart – Németország)

Beállók: Bánhidi Bence (OTP Bank-Pick Szeged), Rosta Miklós (OTP Bank-Pick Szeged), Sipos Adrián (Telekom Veszprém), Szöllősi Szabolcs (Dabas KC)

Balátlövők: Bodó Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Kovacsics Péter (Ferencváros)

Tartalék: Győri Mátyás (Mol Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez