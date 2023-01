A múlt heti erdélyi túra után ismét hazai pályán bizonyíthat a DEAC Erste Ligás hokicsapata: csütörtökön 18.30-tól a Brassó látogat a Debreceni Jégcsarnokba. Egészen friss emlékei lehetnek György József tanítványainak a brassóiakról, hiszen egy hete mérkőztek meg velük. Akkor sokáig 3–0-ra vezettek Hetényi Zoltánék, a végén azonban 6–3-ra alulmaradtak. A cívisvárosiak jelen pillanatban 49 ponttal a tabella ötödik helyén állnak, az erdélyi rivális 58 egységgel a harmadik. Lapunk Kecskeméti Áront, a DEAC másodedzőjét kérte fel, mondja el előérzetét a derbivel kapcsolatban.

Jó helyzetkihasználás kell

– A múlt heti, idegenbeli találkozónkon bizonyítottuk, van keresnivalónk a Brassó ellen. Sokáig vezettünk ellenük, a 32. percben még 3–0-ra mentünk, igaz, utána volt egy rövidzárlatunk, ami megpecsételte a sorsunkat, és kikaptunk 6–3-ra, ugyanakkor a találkozó első felében mutatott teljesítményünk bizakodásra adhat okot.

A Brassó brutális győzelmi sorozatban van benne, így még értékesebb a múlt csütörtöki első harminc perc. Remek légiósaik vannak, a kapuban is stabilak, ám fegyelmezett játékkal, és jó helyzetkihasználással meg lehet őket csípni.

A vezetőedzővel, György Józseffel minden összecsapás után a legapróbb részletig kielemezzük a történteket, ez az erdélyi találkozóink után sem volt másképp. Egyértelműen látszott, hogy az emberhátrányos helyzetekben mutatott produkciónk volt a gyenge pontunk, ebben mindenképp javulnunk kell, ha nyerni szeretnénk a brassóiak ellen. Márpedig eltökélt szándékunk, hogy győzzünk, pláne hazai pályán. Az alapszakaszból már nem sok van hátra, és ha a rájátszásban ott akarunk lenni a top 6-ban, akkor oda kell tennünk magunkat. A Magyar Kupa jövő hétvégén esedékes négyes döntőjével egyelőre nem foglalkozhatunk, még a bajnokságban kell elérni a céljainkat – mondta el Kecskeméti Áron, aki szerint bár nyilván megterhelő egy olyan erdélyi túra, amilyen a legutóbbi is volt, azonban sok pozitív hozadéka is van, hiszen a több napos összezártság a csapategységnek is jót tesz.

Kecskeméti Áron nagy örömmel közölte azt is, hogy hosszú idő után végre nincsenek sérültjeik. – Rég volt olyan a szezonban, hogy minden játékosunk egészséges. Hiányzóink ugyan lesznek, hiszen Vedran Bogesic, Kókai Máté és Molnár Gergő László a Debreceni Egyetem hallgatójaként részt vesz a Téli Egyetemi Világjátékokon, de őket leszámítva teljes a keret, ami pozitív.

Ahogyan az is, hogy hazai pályán játszhatunk, az utóbbi időben folyamatosan telt ház van a Debreceni Jégcsarnokban, szurkolóink fantasztikus hangulatot teremtenek a meccsek közben, ami nagyon sokat jelent számunkra, igazi kis katlanba érkeznek ellenfeleink.

KSZD