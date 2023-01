Eléggé foghíjas kerettel tudott csak kiállni a DVSC Schaeffler csapata újabb bajnokijára, ennek ellenére hősiesen küzdöttek Szilágyi Zoltán tanítványai, akik 22–19-re verték a Kisvárdát vasárnap este a Hódosban. Egy hét alatt ez volt a harmadik összecsapása a Lokinak, egy idegenbeli Európa-liga találkozó mellett két hazai bajnoki szerepelt a piros-fehérek programjában. A hét végére igencsak megcsappant a gárda létszáma: mint ismert, Hornyák Dóra már tavaly év végén kiesett, aztán jött Jovana Jovovics sérülése, Mariana Costa megbetegedett, és legutóbb már Planéta Szimonetta sem tudott játékra jelentkezni.

A meghatározó emberek kiesését ugyan megérezte a Debrecen, ugyanakkor a pályán lévők szívüket-lelküket kitették, és ha nehezen is, de sikerrel hozták le a Várda elleni derbit is.

Küzdöttek

Jól kezdtek a hajdú-bihariak vasárnap, már 5–1-re is vezettek, de kapaszkodott a Várda, nem akarták olyan könnyen adni magukat a Bakó-tanítványok, a félidő derekára egygólosra olvadt a Loki előnye, 6–5. Ekkor megrázták magukat a debreceniek, és gyorsan 9–6-ra alakították az állást. Hiába az előny, mégis kapkodóvá, pontatlanná vált a hazaiak játéka, sok volt az eladott labda, a ki nem használt helyzet, mindennek az lett az eredménye, hogy a várdaiak elhitték, van itt keresnivalójuk, a szünetben 10–10 állt az eredményjelzőn. Szólt is a „Harcoljatok!”, majd az „Ébresztő!” a lelátóról.

A térfélcserét követően is makacsul tartotta magát a Kisvárda, kétgólosnál nagyobb fórt nem tudott kialakítani a DVSC Schaeffler.

Szenvedtek a mieink, valahogy nem találták a fogást riválisukon, de küzdöttek, mindig megvillant egy-egy játékos, aki továbblendítette a szekeret a nehéz pillanatokban.

Végül csak kiharcolta a győzelmet a DVSC, mely 22–19-re nyert. A kapott gólok száma egyértelműen a piros-fehérek védekezését és jó kapusteljesítményét dicséri, ez volt a siker kulcsa.

Összeszedetten játszottak

Sok borsot tört a DVSC orra alá a Kisvárda Master Good SE átlövője, Siska Pálma, aki a maga öt találatával a vendégek leggólerősebb játékosának bizonyult. Jól ismerhetik a debreceni fanatikusok a nevét, hiszen anno még a Lokiért küzdött. Amint azt az összecsapás után elmondta, mindig jó érzés számára Debrecenben játszani, szép emlékek kötik ide. – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk a Loki ellen, mert egy nagyon erős csapat. Mi is játszottunk csütörtökön is, ez látszott a játékunkon, akadozott a gépezet, sok hibával kéziztünk, ami meg is bosszúlta magát.

Sok ziccert hibáztunk el, ennyi nem fér bele, pláne a DVSC-vel szemben.

A vereség ellenére elmondható, hogy felszállóágban vagyunk, a jó védekezésünk megfelelő alapot biztosít a sikerekhez, de elengedhetetlen lesz, hogy támadásban is tudjunk olyat hozni, ami sikerre vezethet minket a jövőben – fogalmazott a sportoló.

A Szilágyi-tanítványok közül Petrus Mirtill balszélsőként négy gólig jutott, emellett pedig ő is rengeteget dolgozott csapata sikeréért. – Mindenki tudta, hogy egy küzdős, hajtós meccs vár ránk. A védekezésünket mindenképp érdemes kiemelni, összeszedetten próbáltunk játszani, minél kevesebb hibára törekedtünk. Elöl akadtak problémáink, néhány ziccert el is hibáztunk, viszont amikor nagyon döntő volt, akkor nem remegett meg a kezünk, és ez volt a sikerünk kulcsa – értékelt „Mici”.

A Lokomotívra a nagy hajtás után egy nyugisabb hét vár, legközelebb majd szombaton este nyolctól lesz jelenésük Kácsor Grétáéknak, mikor is megvívják a Sola elleni visszavágójukat a Hódosban.

KSZD