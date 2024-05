– 2024. március 16. Ekkor szenvedett legutóbb vereséget az NB I/B-ben Győrvári Viktor együttese. 2024. május 18-án Egerben vendégeskedtek a mieink, a jó erőkből álló Eszterházy SC ellen léptek pályára – írta a klub honlapja.

Zsúfolásig megtelt az Eszterházy Károly Egyetem Sportcsarnoka, ahol néhány évvel ezelőtt még NB I-es mérkőzéseket rendeztek, meg is adták a módját az egriek az utolsó hazai mérkőzésüknek, szép gesztusként gyerekek kísérték be a pályára a játékosokat. Igazi gólpárbajjal indult a mérkőzés, mindkét oldalon több energiát fektettek a támadásokba, mint a védekezésbe, a 7. percben már 5-5 állt az eredményjelzőn, Nagy Nóra már háromszor is betalált. Az egész mérkőzésen nagyon aktív Fodor Veronika góljaival először vezetett kettővel a Debrecen, majd a 14. perctől jött szokatlan módon egy néhány perces gólcsend. Baranyi Dorottya vitt új lendületet a játékbaa, Nagy Nórát pedig képtelenek voltak megtartani a hazai védők 17-16-os egri vezetéssel kezdődhetett a második félidő.

DVSC Kézilabda Akadémia: Sima lett a vége

Nem kezdtünk jól a második játékrészben, a 39. percben már hárommal is mentek a piros mezes vendéglátók, jól jöttek ekkor Csamangó Lili találatai, illetve egy szélről szerzett gól Véniger Katától. A védekezés pedig egyre hatékonyabb lett, jól szűrtük meg az egri támadásokat, Lakatos Réka pedig többször is fontos pillanatban védett. A védők között ügyesen bujkáló Fodor Veronika lőtte az egyenlítő gólt, majd Nagy Nóra révén a vezetést is átvettük. Egyre bizonytalanodott el a hazaiak támadójátéka, az utolsó öt percre döntetlennel fordultunk. A hajrát pedig magabiztosan megnyertük, a Nagy-Fodor páros továbbra is aktív volt, a találkozó utolsó találatát Csamangó Lili szerezte egy szép egyéni akció végén! Három góllal legyőztük a jó erőkből álló Eszterházy SC együttesét, újabb szép sikert könyvelhetett el Győrvári Viktor együttese. Szép volt, lányok!